González Byass anuncia una "reestructuración" en su plantilla para adaptarse a "la realidad del mercado"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La empresa bodeguera González Byass ha anunciado "un plan de reestructuración" en dos de sus sociedades en España, en concreto, en González Byass Servicios Corporativos y González Byass Distribución para adaptar la estructura de la compañía a la actual "realidad del mercado" y asegurar su competitividad a largo plazo.

En un comunicado, González Byass, que produce vinos reconocidos como el fino Tío Pepe en su bodega de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha explicado que la reestructuración será abordada a través de procedimientos de despidos colectivos de acuerdo con la normativa legal, como un proceso de negociación "ordenado" que se encuentra ahora mismo ya en marcha, y "con la máxima voluntad de alcanzar un acuerdo con los representantes de las personas trabajadoras".

El objetivo es que el número de salidas sea "el menor posible", implementando medidas que puedan resultar "beneficiosas para todas las partes" y de forma que el procedimiento se lleve a cabo "de manera responsable, transparente y respetuosa con las personas afectadas".

La compañía, que no ha determinado el número de despidos que se valoran en estos momentos, ha señalado que compartirá los resultados una vez termine el proceso de negociación.

Sobre este plan de reestructuración, ha indicado que se enmarca dentro del contexto del proyecto de "optimización y eficiencia" que viene implementando en el marco de su Plan Estratégico.

La decisión se sustenta, según la compañía, en que "en los últimos años" el sector del vino y los spirits "se ha visto afectado por factores económicos y productivos", entre los que se encuentran la caída de su consumo en España, la crisis del brandy en Filipinas --siendo este uno de los principales mercados de la compañía--, los tipos de interés de la deuda y el impacto de las políticas arancelarias en la comercialización exterior de González Byass en algunos mercados, entre otras.

Ante esta situación, la empresa bodeguera ha identificado "la necesidad de ajustar sus modelos operativos y organizativos" de forma que le permitan adaptarse "a las nuevas perspectivas del mercado y mejorar su eficiencia".

En paralelo, la compañía ha asegurado que está implementando un plan de acción centrado en la contención de gastos, la optimización del portfolio de productos, la mejora de procesos operativos y la venta de activos no estratégicos.

Todas estas medidas, ha argumentado González Byass, permitirán que "ponga más foco" en sus marcas prioritarias y en nuevas líneas comerciales y, con ello, "en la aceleración de un camino de rentabilidad sostenible, para seguir creando valor y continuidad de una compañía familiar que forma parte del patrimonio vinícola español".