Un gran espectáculo con casi 500 participantes clausura este sábado en Puerta de Tierra el programa Cádiz Romana

Un momento del ensayo del espectáculo 'Foedus Gaditanorum', que clausura el ciclo Cádiz Romana del Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Foedus Gaditanorum', dirigido por Juan Sebastián Domínguez y producido por el Ayuntamiento de Cádiz, clausura este sábado a las 22,00 horas junto a la Puerta de Tierra el programa cultural 'Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana 2025', contando con la participación de cerca de 500 personas, entre actores, intérpretes, músicos y cuerpo de baile.

Todos ellos ofrecerán una interpretación de algunos de los pasajes de la historia de la Gades romana, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Lo harán enlazando tras el periodo histórico donde finalizó 'Gadir, el resurgir de los fenicios' --espectáculo creado por la Fura del Baus para el ciclo de Cádiz Fenicia-- con la historia diseñada por Eduardo Guerrero que representará en 'Foedus, Gaditanorum' al pueblo fenicio de Gadir.

La obra refleja la influencia de los cartagineses en Cádiz desde el año 550 a.C. para representar las Guerras Púnicas hasta concluir con el pacto del Foedus de Gadir en el año 202 a.C., donde la ciudad tendió su mano al pueblo romano.

Un pacto que será escenificado por Eduardo Guerrero y la cantante Pasión Vega, representando así la transición de Gadir a Gades a los pies de la Puerta de Tierra, lugar de inicio y fin que conectaba mediante la Via Augusta la ciudad de Roma con Cádiz, motivo por el que se ha elegido esta ubicación para desarrollar el espectáculo.

Así, se ofrecerá un reflejo de la unión de Gades y Roma durante el Imperio Romano presidido por el Faro, que era otro de los elementos de importancia al guiar las rutas marítimas del imperio hasta el fin del mundo conocido.

La representación consta de diferentes espacios escénicos situados en la Plaza de la Constitución y tendrá formato de 360, de manera que el público lo podrá ver desde diferentes puntos de la plaza.

Entre el elenco de participantes, destacan nombres como los de Pasión Vega, Eduardo Guerrero o Marta Ortiz, que se suman a los de Sergio Torrecilla, José Flor, Susana Rosado, Sol Sáez o Jaime García, que encarnarán a los principales protagonistas.

Además, habrá un centenar de coristas de los grupos de Luis Rivero --director musical--, de los Estudiantes, del coro de Pedrosa y David Fernández y del de Nandi Migueles, así como una Escolanía de niños y niñas de la ciudad que interpretarán también algunas de las composiciones musicales, las asociaciones de folklore de la ciudad y una selección de más de 40 bailarines y bailarinas que acompañarán a Eduardo Guerrero.

El espectáculo cuenta con creaciones musicales de Antonio Martínez Ares, Juan Antonio Verdía, Miguel Ángel García Argüez, José Manuel Pedrosa y Calde Ramírez, mientras que distintos artesanos gaditanos se han encargado del vestuario y la escenografía.

Con motivo del espectáculo, el Ayuntamiento de Cádiz ha reservado una zona para las personas de movilidad reducida, que estará situada frente al escenario principal, el faro representado en mitad de la plaza.

Además, habrá cortes de tráfico en la zona entre las 15,30 horas y las 04,00 horas de la madrugada del domingo.