El Gran Teatro Falla de Cádiz acoge el tercer Encuentro Anual de Música Cofrade 'Santa Cecilia'

Archivo - Imagen de archivo de una vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla acogerá el próximo 19 de octubre a partir de las 18,00 horas la tercera edición del Encuentro Anual de Música Cofrade 'Santa Cecilia' que organiza el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación Municipal de Cultura. En esta ocasión, el encuentro cambiará de ubicación, tras dos ediciones en las que se ha celebrado un pasacalles, en 2023, y en el Palacio de Congresos en 2024.

En una nota, el Consistorio ha detallado que tras la petición de las bandas, el encuentro tendrá lugar este año en el Gran Teatro Falla y además contará también con la participación de la banda de música Ciudad de Cádiz, que se suma a la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, Agrupación Musical Polillas de Cádiz, Agrupación Musical Ecce Mater y Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo martes, 14 de octubre a las 10,30 horas por los canales habituales del Ayuntamiento de Cádiz, tanto en la página web de Bacantix (https://www.bacantix.com/aytocadiz) como en las taquillas del Gran Teatro Falla, en horario de 10,30 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,00 horas, de martes a viernes.

Los precios oscilan entre los seis euros de Paraíso y los doce euros que costarán las localidades de Butacas, Palcos Platea, Palcos Principales y Palcos Segundos, mientras que Anfiteatro y Delantero Anfiteatro costará diez euros.