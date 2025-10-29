Hallan material de suministro a narcolanchas al detener una furgoneta en un control en la A-381 en Cádiz

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla de Seguridad Ciudadana de la compañía de Vejer de la Guardia Civil de Cádiz ha hallado numeroso material para abastecer a narcolanchas en una furgoneta a la que se le ha dado el alto durante un control policial en la A-381, la autovía de Los Barrios a la altura de Alcalá de los Gazules.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10,15 horas de este miércoles, deteniéndose a los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

En el citado control, los agentes han observado a una furgoneta que daba marcha atrás en la autovía al percatarse de presencia policial.

Tras darle alcance, se ha interceptado la furgoneta, que transportaba abundante material de suministro a las narcolanchas, como víveres, ropas y numeroso material técnico y logístico. Todo ello esta pendiente de valoración.