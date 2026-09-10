Herido un hombre de 55 años tras caer mientras practicaba parapente en Olvera (Cádiz)

Archivo - Parapente en el cielo en una imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

OLVERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Un varón de 55 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras sufrir una caída mientras practicaba parapente en Olvera (Cádiz).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el servicio ha recibido sobre las 16,20 horas un aviso que alertaba de la caída de un parapentista en un olivar y solicitaba su rescate y asistencia sanitaria.

La sala coordinadora de emergencias ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, los Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Local, el Centro de Control y Rescate y el Centro de Control de Tránsito Aéreo.

Los efectivos de emergencia han conseguido llegar al lugar donde se encontraba el herido, un varón de 55 años, lo han llevado hasta la ambulancia y posteriormente ha sido evacuado al Hospital de la Serranía de Ronda.