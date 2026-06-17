Horeca Cádiz lamenta la "imagen nefasta" para el turismo de la provincia por los atascos y cortes en las carreteras

Archivo - Retención de tráfico en la A-7 a su paso por Guadacorte y San Roque - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de la hostelería de la provincia de Cádiz ha advertido de la "imagen nefasta" que genera en los turistas el que las principales vías de la provincia sufran continuamente retenciones de varios kilómetros y cortes debido a accidentes de tráfico o incendios en las cunetas, como ya ha pasado en la AP-4 en las últimas semanas, además de advertir de que este territorio está "infraestructurado".

El presidente de la Federación de la Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María Ceballos, ha precisado a Europa Press que los accidentes "ocurren siempre" y no hay nada que se pueda hacer al respecto, para solicitar que, pese a esto, se establezca un "operativo" que tenga una capacidad de respuesta "más inmediata".

Atendiendo a esto, desde Horeca, su presidente ha reclamado que haya cierta agilidad a la hora de despejar las carreteras de la provincia cuando ocurre algún siniestro, al igual que sucede cuando se produce un incendio, donde los bomberos llegan "en minutos".

"No cabe duda de que habría que montar un operativo especial para poder atender esas emergencias de manera importante, dejar expedita la vía y que todo fluya", ha aseverado Antonio de María Ceballos, que ha coincidido así con las quejas formuladas este pasado martes por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), que denunciaba que los colpasos en vías destacadas como la A-7, la A-381 y la AP-4 estaban siendo "insostenibles" para el ciudadano y los trabajadores.

En su opinión, la provincia está "infraestructurada" en lo que se refiere a conexiones por carretera, pero también por tren, con un AVE a Cádiz que no llega y retrasos en trenes, y por medios aéreos, que sigue sufriendo la pérdida de las líneas de Ryanair desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera.

El presidente de Horeca ha hecho hincapié en que la autopista AP-4 no cuenta con "alternativas" por las que evacuar la vía en caso de accidente ya que no tiene "salidas" al haber sido una carretera de peaje durante muchos años y estar "cerrada".

Es por eso que ha vuelto a insistir en la "prevención", indicando que "los accidentes siempre van a ocurrir" pero que "hay que tener las medidas oportunas para que no vuelvan a repetirse, y si se repiten --los accidentes--, que tengamos capacidad de respuesta".

Sobre cómo puede percibir el turista que llega por carretera a la provincia las noticias sobre retenciones de tráfico por accidentes a pocos días de comenzar la temporada de verano, Antonio de María Ceballos ha reconocido que puede ser "disuasor" y provocar que se lo piensen antes de viajar o no vuelvan en años venideros.