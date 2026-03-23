Hoteleros de Cádiz estiman una ocupación en Semana Santa diez puntos superior a la de 2025

Archivo - Cádiz.- Cádiz recoge ya 60 toneladas diarias de alga asiática, 1.500 desde mayo en La Caleta - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

A menos de una semana para que comience oficialmente la Semana Santa, los hoteles de la provincia de Cádiz ya reflejan unas previsiones que pueden situar la ocupación en torno a un 10% más que el año pasado, todo ello teniendo en cuenta que en 2025 las lluvias fueron las protagonistas de este fiesta religiosa y cultural, desluciendo la salida de procesiones y generando una menor reserva de turistas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz, Stefaan de Clerck, ha mostrado su confianza en que la de este año será una "muy buena" Semana Santa si la climatología acompaña, con visitantes que viajen a la provincia tras dos meses --enero y febrero-- que han sido "muy malos" debido a las borrascas y el estado de la circulación de trenes con Andalucía.

"Creo que ese efecto rebote de salir y de irse de vacaciones va a ser importante, y si el tiempo acompaña, estoy seguro que va a ser una Semana Santa muy buena para nosotros", ha expresado Stefaan de Clerck, quien ha apuntado que aún se esperan reservas de última hora y más cercanas al fin de semana y a los días festivos, por lo que esa ocupación podría mejorarse a lo que se estima en estos momentos.

En ese sentido, ha advertido que "el tiempo es un poco el que manda a la hora de tomar la decisión de salir de vacaciones y de alargarlas en su caso también", esperando que tras estos meses "malos" que se han vivido en España en general y en la provincia de Cádiz en particular, las condiciones meteorológicas sean óptimas para los cofrades y para el sector hotelero.

Respecto a la preocupación que pueda haber en la zona de costa por el estado de las playas, uno de los reclamos de la provincia durante la Semana Santa, tras los temporales, Stefaan de Clerck ha señalado que se está trabajando desde las administraciones competentes para que el litoral gaditano se encuentre en las mejores condiciones para recibir a los turistas.

En ese sentido, ha recordado que "no es la primera vez" que la provincia experimenta un escenario como este, de daños en sus playas por temporales, y que tanto la Demarcación de Costas como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta "están trabajando de manera importante para arreglar toda esta situación". No obstante, sí que ha reconocido que "el tiempo va a nuestra contra" ya que la Semana Santa está a las puertas ya.

"Tenemos que seguir insistiendo en que se pongan manos a la obra a tope para llegar a esas fechas, a Semana Santa y sobre todo para el verano, para que estén --las playas-- en las mejores condiciones posibles", ha solicitado, reconociendo que en ocasiones anteriores "hemos llegado de una manera óptima al verano".

El presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz también ha apuntado a que los conflictos bélicos que se están dando en oriente medio pueden hacer que los turistas "tomen en consideración" el viajar a España, haciendo con ello que el país registre un aumento en la ocupación y visitas internacionales debido a estas circunstancias.