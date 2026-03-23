La ocupación roza el 44% en Huelva para Semana Santa pero condicionada a la última hora y al tiempo

Archivo - Piscina hotel de la costa de Huelva. - EUROPA PRESS/PATRONATO DE TURISMO DE HUELVA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva estiman para esta Semana Santa una ocupación media del 44%, aunque estará condicionada por las reservas de última hora y previsiones meteorológicas. Además, se prevé que estén abiertas el 83,47% de las plazas disponibles.

Los datos aportados por la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH), a partir de la encuesta realizada a un total de 56 establecimientos de la provincia que representan un total de 15.319 plazas, lo que supone un 83,47% de las plazas estimadas que estarán operativas a partir de este próximo Viernes de Dolores.

De este modo, los datos recabados apuntan a una ocupación media del conjunto de la Semana del 43,55%, es decir, en el primer tramo (desde el 29 de marzo al 1 de abril) se espera alcanzar un 36,72%, mientras que en el segundo (del 2 al 5 de abril) alcanzaría el 51,18%.

No obstante, desde la entidad se señala que esta situación "suele ocurrir cuando la Semana Santa cae en estas fechas más lejanas al comienzo de la temporada de verano" y "marcada por la inestabilidad meteorológica como parece ser el caso en estos momentos".

Además, la entidad ha indicado que se sigue dependiendo de las reservas de última hora que podrían suponer "entre el 30% y el 40% más de lo que en la actualidad reflejan los datos actualizados", lo que significa que "hay una mayor prudencia del consumidor y una mayor sensibilidad a factores como la evolución de las condiciones meteorológicas".

Por ello, la asociación pide "prudencia" y "esperar a los resultados de la evolución de la demanda a lo largo de esta semana que arranca", ya que "si se confirma una evolución positiva, el sector estima poder alcanzar entre el 60 y el 68% de ocupación situándonos en el escenario más optimista".

A efectos de comparativa con Semana Santa anteriores atendiendo a las distintas fechas en las que cae esta cada año y los distintos escenarios meteorológicos que se producen es "poco relevante", si bien el dato con respecto al año pasado donde, según los datos de la EPO publicada por la Consejería de Turismo para este periodo 2025, "determinaba un grado de ocupación del 69,2%", por lo que "se sitúa en 25,65 puntos por debajo".

Por otro lado, desde la entidad han señalado que la "inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Oriente Medio está generando un efecto mixto sobre la demanda turística de Semana Santa", ya que, por un lado, "España se consolida como destino seguro y está absorbiendo parte del turismo internacional que evita zonas percibidas como inestables", lo que "incrementa la presión sobre los principales destinos nacionales y favorece un efecto rebote hacia provincias como Huelva".

Por otro lado, "la elevada dependencia del mercado nacional introduce cautela en las reservas de última hora debido al encarecimiento del transporte y la incertidumbre económica".

"En conjunto, este contexto sitúa a la costa onubense en una posición moderadamente favorable, especialmente para el turismo de proximidad y familiar", han concluido.

Por comarcas, las ocupaciones previstas son en la Costa Oriental, un 52,50% (30% en el primer tramo y 58,51% en el segundo); en Huelva capital, las previsiones se estiman en un 66,08% (60,1% en el primer tramo y 72,17% en el segundo); en Punta Umbría /Cartaya se espera el 36,48% (31,84% en el primer tramo y 42,03% en el segundo); En Islantilla/Lepe/Isla Cristina se espera un 50,32% (43,38% en el primer tramo y 57,87% en el segundo); en Ayamonte, el 44,85% (34,86% en el primer tramo y 54,83% en el segundo); y en el interior, el 56,96% (50,28% en el primer tramo y 63,65% en el segundo).