Identificados cinco menores como presuntos autores de una "violenta agresión" en Puerto Sherry en El Puerto (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María (Cádiz) han identificado e imputado a cinco menores como presuntos autores de un delito de lesiones tras una "violenta pelea" ocurrida el pasado mes de julio en los aparcamientos de una discoteca de Puerto Sherry.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la rápida intervención inicial de los agentes de Seguridad Ciudadana, seguida de una meticulosa investigación por parte del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Local de Policía Judicial, ha permitido esclarecer los hechos y ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Cádiz.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 29 de julio cuando dos grupos de jóvenes, todos ellos menores de edad, iniciaron una discusión en el interior de la discoteca. La tensión continuó en el exterior tras el desalojo de uno de los grupos y, a la salida del segundo, la situación derivó en una agresión coordinada y violenta en la que dos hermanos resultaron gravemente heridos.

Según ha explicado la Policía, uno de ellos fue rodeado por tres individuos que lo golpearon hasta hacerlo caer al suelo, donde continuaron la agresión mediante patadas. La intervención de los vigilantes de seguridad logró frenar la paliza, aunque no pudo evitar que, a escasos metros, su hermano también fuera atacado con un fuerte golpe en la cabeza y múltiples patadas tras caer al suelo.

A causa de la agresión, uno de los jóvenes agredidos precisó puntos de sutura por las lesiones sufridas, mientras que el otro permaneció ingresado durante cinco días en observación debido a un traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, la Policía, tras varias semanas de investigación, los han logrado identificar a los presuntos responsables de la agresión: cinco menores de edad sin antecedentes policiales. Los implicados han sido imputados como presuntos autores de un delito de lesiones, en calidad de investigados no detenidos, siendo citados en sede policial y remitiéndose el atestado ampliatorio a la Fiscalía de Menores de Cádiz.