La II Ruta de la Tapa del Orgullo de Cadi Cadi regresa a la ciudad de Cádiz del 26 de junio al 5 de julio

La concejala de Políticas de Inclusión y LGTBI en el Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, y la gerente de la entidad, Yolanda Pérez Ríos. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz volverá a celebrar la II Ruta de la Tapa del Orgullo de Cadi Cadi, una iniciativa organizada por Cádiz Centro Comercial Abierto y el Ayuntamiento que se desarrollará del 26 de junio al 5 de julio, y que se enmarca dentro de la programación oficial del Orgullo Lgtbi en la capital gaditana.

La campaña incluye un sistema de participación vinculado a la ruta gastronómica mediante códigos QR instalados en cada uno de los establecimientos adheridos, de tal forma que quienes consuman la tapa correspondiente podrán escanear el código y participar automáticamente en un sorteo de 150 euros en vales para gastar en el comercio local, ha explicado en una nota el Ayuntamiento de Cádiz.

Además, Cádiz Centro Comercial Abierto activará una promoción complementaria con bonos de cinco euros. Así, los clientes que realicen una compra superior a diez euros en cualquiera de los establecimientos adheridos deberán fotografiar su ticket y subirlo a la aplicación de la entidad. Una vez validado, obtendrán un vale de cinco euros que podrán canjear en cualquiera de los bares y restaurantes participantes en la ruta.

La concejala de Políticas de Inclusión y Lgtbi en el Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, ha destacado que esta segunda edición consolida una iniciativa que "va más allá del componente gastronómico y que refuerza el carácter inclusivo de la ciudad".

"Cádiz vuelve a convertirse en un espacio de convivencia, respeto a la diversidad y sensibilización", ha asegurado, recordando que el Orgullo "no es sólo una celebración, sino también una reivindicación de los derechos del colectivo Lgtbi".

Asimismo, ha señalado que la ciudad "es abierta, acogedora y cuna de la libertad", defendiendo que la diversidad "enriquece" y que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad y oportunidades.

Por su parte, el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, ha señalado que esta iniciativa permite unir gastronomía, convivencia y visibilidad durante los días del Orgullo, al tiempo que refuerza el apoyo al comercio local.

Igualmente, ha agradecido la implicación de los establecimientos participantes, señalando que este tipo de acciones "dan visibilidad al centro y a la hostelería", además de contribuir a dinamizar la actividad económica "en una de las semanas más señaladas del calendario social de la ciudad".

La II Ruta de la Tapa del Orgullo de Cadi Cadi contará con la participación de un amplio número de bares y restaurantes del centro de la ciudad, que han diseñado propuestas gastronómicas específicas para esta edición, combinando creatividad culinaria y productos locales.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Casa Palacios, que presenta la tapa 'Carne y Pescao', una tosta de papada ibérica con anchoa del Cantábrico y piparra. Mariquita Mala participará con 'Ensaladilla Drag', una elaboración a base de patata, pollo, huevo, zanahoria y mayonesa, acompañada de salsa de la casa y regañás.

Otros ejemplos de bares participantes son Teniente Seblón con su propuesta de 'Barreja de Orgullo', un plato en el que se combinan mojama, berberechos, mejillones, aceitunas rellenas de anchoa, pepinillos, cebollitas, piparra y un aliño especial; o La Lectora, que apuesta por 'La Reina del Brunch', una tapa elaborada con medio pan de cereales, aguacate, fruta del tiempo y vinagre balsámico.

En conjunto, la ruta configura un recorrido gastronómico diverso que refuerza la implicación del sector hostelero en una de las citas más destacadas del calendario del Orgullo Lgtbi en Cádiz.