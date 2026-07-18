EL IMD adjudica la nueva iluminación para las pistas y el gimnasio del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz

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CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz, celebrado este miércoles, ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro e instalación de la nueva iluminación del pabellón y gimnasio del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Esta actuación se enmarca en el plan de mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad que está llevando a cabo el equipo de Gobierno y cuya inversión supera los dos millones de euros en trabajos de mantenimiento.

Según ha indicado el Consistorio gaditano en una nota, la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones se hará cargo de estos trabajos, que han sido adjudicados por un importe de 202.595.000 euros y que tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

Estas mejoras en el Ciudad de Cádiz se suman a otras inversiones que se han realizado en los últimos años, de más de 300.000 euros, que han ido destinadas a la renovación del sistema de ventilación y climatización, así como a la fachada del edificio y a la renovación de material deportivo, así como a la mejora de algunas zonas del parqué, unas obras que se han acometido en las últimas semanas.

Además, el Consejo Rector, presidido por el concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha aprobado también el suministro e instalación de una red protectora en el campo de fútbol Manuel Irigoyen del Complejo Deportivo Puntales-La Paz, por importe de 16,583,05 euros y que permitirá aislar la zona de atletismo.

Por su parte, el concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha asegurado que "seguimos realizando mejoras necesarias en las instalaciones deportivas municipales y dando solución a muchos de los problemas que sufrían desde hace años, además del desarrollo de nuevos proyectos como la construcción del nuevo pabellón Portillo, cuya primera piedra colocaremos el próximo 27 de julio y que dotará a la ciudad de un nuevo espacio para la práctica deportiva".