Incautan más de 5.000 prendas falsificadas de la venta ambulante en El Puerto (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz), en colaboración con Policía Nacional, se ha incautado de más de 5.000 prendas falsificadas, entre camisetas, bolsos, pantalones, indumentaria de fútbol o zapatillas, que han sido requisadas en un dispositivo para erradicar la venta ambulante de la zona del Paseo Marítimo y alrededores de Valdelagrana.

La intervención, que tuvo lugar la pasada semana a requerimiento de la Asociación de Comerciantes de Valdelagrana, ha sido "un éxito" y se suma a los numerosos controles efectuados durante el verano para combatir el comercio ilegal y el 'top manta', ha indicado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota.

Desde Policía Local y Policía Nacional, que realizan ahora pesquisas por un posible delito contra la propiedad industrial, han recordado la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, ya que "no están sometidos a ningún control de calidad y no cuentan con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por ley".

Este decomiso se ha llevado a cabo en un dispositivo conjunto de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto-Puerto Real y la Jefatura de Policía Local de El Puerto de Santa María.

Además, se añade a los resultados de las distintas intervenciones que se han realizado durante los meses de verano, recorriendo distintos puntos de la ciudad tanto en coche patrulla como a pie para reforzar la seguridad de las zonas de mayor afluencia de portuenses y visitantes en la temporada estival y luchar contra la venta ilegal de productos falsificados.