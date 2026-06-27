El índice de precios hoteleros en la provincia de Cádiz sube a 148 euros en mayo, un 1,45% más que en 2025

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CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en mayo en 148 euros, una cuantía que supone un aumento del 1,45% en la tasa interanual, aunque casi 50 euros por debajo de la media andaluza, establecida en 197 euros en dicho mes.

Esto provoca que Cádiz se coloque por debajo del ecuador en la lista de las provincias andaluzas, en concreto, en la quita posición, superando a Huelva, Jaén y Almería. De hecho, es la segunda que registra una menor subida a nivel regional.

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Cádiz), recogidos por Europa Press, sitúan la tarifa media diaria en 104,66 euros en mayo de 2026, apenas un 1,19% más que en el mismo mes del año anterior. En esta categoría, la provincia escala una posición y se coloca en la mitad de la tabla andaluza, en la cuarta posición por detrás de Sevilla, Málaga y Córdoba. Sin embargo, en cuanto a mejora en términos porcentuales, es la sexta provincia.

Si se atiende a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera--, la provincia pierde un 3,44% respecto a 2025, al establecerse en 65,65 euros. A pesar de esta caída en la tasa interanual, Cádiz consigue mantenerse en la cuarta posición a nivel andaluz.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz mantuvo su tarifa media diaria en 105,62 euros, apenas un 0,09% más en mayo de 2026 respecto a ese mes del año anterior. En cuanto a los ingresos por habitación disponible, esta se situó en 67,91 euros y repite la senda en negativo, con un 2,97% menos respecto a 2025.

Al tener en cuenta estos datos por los puntos turísticos andaluces, Cádiz es la primera localidad de la provincia en aparecer en la lista regional, con una tarifa media diaria de 124,67 euros, un 1,93% más.

Tras ella, le siguen Tarifa con 118,53 euros y Jerez de la Frontera con 116,96 euros, una localidad que refleja un aumento del 12,5% en cuanto a su tarifa media diaria. Chiclana de la Frontera también se deja ver en este listado, aunque experimentando un descenso del 10,8% y una tarifa media de 111,94 euros, mientras que El Puerto de Santa María fija su precio en 96,87 euros.

Respecto a los ingresos por habitación disponible en puntos turísticos, la ciudad de Cádiz los estable en 92,51 euros en sus hoteles, un 4,3% menos que en mayo de 2025, a la que le sigue Chiclana, con 86,98 euros y una caída del 6,5%.

En esta categoría, Jerez registra 72,61 euros y mejora respecto al año pasado un 2,2%, mientras que Tarifa, con 60,74 euros, sube un 7,05%. El Puerto de Santa María registra en mayo 56,72 euros, con un descenso casi imperceptible respecto a 2025 del 0,8%.