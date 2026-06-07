El índice de precios de los hoteles de Cádiz se situó en 125 euros en abril, un 2,7% más que en 2025

Archivo - Hoteles en la playa de la Victoria de Cádiz. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en abril en 125 euros, un aumento del 2,78% en la tasa interanual, aunque por debajo de la media andaluza, establecida en 149 euros. Esto provoca que Cádiz se coloque en las posiciones de cola de las provincias andaluzas, superando únicamente a Almería.

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Cádiz), recogidos por Europa Press, sitúan la tarifa media diaria en 100,79 euros en abril de 2026, es decir, un 3,64% más que en el mismo mes del año anterior.

En esta categoría, la provincia escala posiciones, y se coloca en la mitad de la tabla andaluza, en la cuarta posición por detrás de Sevilla, Málaga y Córdoba. Al respecto, continúa por debajo de la media andaluza, fijada en 121,99 euros.

En cuando a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera--, la provincia subió un 3% respecto a 2025, al establecerse en 55,26 euros.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz mantuvo su tarifa media diaria en 102,06 euros, un 3,53% más en abril de 2026 respecto al del año anterior. En cuanto a los ingresos por habitación disponible, esta se situó en 56,78 euros, una subida del 4,88%.

Al tener en cuenta estos datos por los puntos turísticos andaluces, Cádiz fue la primera localidad de la provincia de Cádiz en la lista regional, con una tarifa media diaria de 115,85 euros. Tras ella, le siguen Tarifa con 115,82 euros y Jerez de la Frontera con 113,86 euros.

Respecto a los ingresos por habitación disponible en puntos turísticos, la ciudad de Cádiz los estableció en sus hoteles en 75,41 euros, mientras que Jerez de la Frontera los tuvo en 71,56 euros. El Puerto de Santa María fijó estos precios en 50,34 euros y Tarifa en 49 euros.