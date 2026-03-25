Las instalaciones en El Puerto (Cádiz) de la primera piscina de ola continua de Andalucía está ya en fase de pruebas

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, probando la piscina de ola continua construida en la localidad. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado las instalaciones de la que será la primera piscina de ola continua de Andalucía y la primera en España abierta al público para iniciarse al surf, cuya previsión es abrir antes del verano y que ya se encuentra en fase de prueba.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, acompañado por Borja Romero, promotor del proyecto, el alcalde ha comprobado el "notable avance" de esta instalación pionera, ubicada en calle Pitágoras 129, que "sitúa a El Puerto como referente internacional en surf, innovación y desarrollo sostenible".

La piscina, con 14 metros de ancho por 65 de largo, permitirá generar olas ideales para la iniciación y progresión en surf, bodyboard y, de manera especial, en surf adaptado, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades en los deportes acuáticos.

Germán Beardo ha destacado que "el avance de las obras confirma el enorme potencial de este proyecto para convertir a El Puerto en un polo de atracción deportiva, impulsar la economía local y promover la inclusión social a través del deporte".

El proyecto, de inversión privada y desarrollado íntegramente en El Puerto durante los últimos 15 años, se distingue por su "bajo coste y alta eficiencia", según ha indicado el Ayuntamiento, que ha añadido que frente a instalaciones similares en el mundo, este modelo consigue abaratar la construcción y el mantenimiento hasta cien veces, sin perder calidad ni funcionalidad, y sienta las bases para la creación de una ingeniería especializada en piscinas de olas a nivel internacional, con sede en la ciudad.

Por su parte, Borja Romero ha resaltado la vocación inclusiva de la piscina, señalando que quieren que personas con discapacidad puedan disfrutar del surf en igualdad de condiciones. "El surf adaptado será uno de los ejes principales de este espacio, que además generará empleo, dinamizará la economía local y derribará barreras físicas y sociales", ha añadido.

La piscina está especialmente pensada para la iniciación al surf y otros deportes de tabla y para la versión adaptada de estos. Borja Romero conoce bien las necesidades porque actúa como 'caddie' en surf adaptado y es consciente de las dificultades para entrenar, según ha señalado el Ayuntamiento, que ha añadido que ahora la piscina de olas abre un nuevo mundo para las personas que compiten en esta modalidad.

La instalación, ubicada en el Polígono Industrial Las Salinas, junto a la zona verde que da al río y próxima al futuro campo de rugby, se está construyendo con criterios sostenibles, contando con un pozo que permitirá alimentarse de agua de mar, además de que en el futuro se prevé instalar placas solares para que funcione de manera totalmente autónoma.

El objetivo es "democratizar el surf" y ofrecer la práctica de deportes de tabla a todos los públicos, incluyendo surf adaptado, con precios asequibles y metodología profesional. Una vez concluida, El Puerto de Santa María se "consolidará como pionero en una industria en expansión, con proyección global y raíces locales", ha concluido el Ayuntamiento.