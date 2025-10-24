Un instituto de Jerez expulsa por acoso a los alumnos que mandaron notas escritas amenazantes a una compañera

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha informado de que la dirección del instituto público Francisco Romero Vargas, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha expulsado a los alumnos que acosaban a una compañera del centro. En este sentido, ha indicado que el instituto abrió el 20 de octubre el protocolo de acoso.

Según ha explicado en una nota, este protocolo se llevó a cabo después de que recibiera información sobre comentarios ofensivos sobre una alumna, que fue alertado por un compañero en una reunión con la Jefatura de Estudios. Previamente, el centro había llevado a cabo una intervención para tratar de mejorar la convivencia en ese grupo de clase.

Además, ese mismo día 20 de octubre la alumna trasladó información al centro sobre notas escritas "con expresiones amenazantes y humillantes", por lo que la dirección del instituto abrió una investigación para determinar su autoría, en coordinación con la inspección educativa. En este sentido, la Junta ha señalado que el centro mantiene una "comunicación constante" con la familia de la alumna.

Todo ello deriva en que este jueves 23 de octubre el centro ha aplicado una medida disciplinaria de expulsión de los alumnos implicados en la difusión de comentarios ofensivos sobre la alumna.

Además, según ha indicado, a raíz de las reuniones y contactos mantenidos con la familia de la alumna y la evaluación de las distintas situaciones, el centro ha abierto también, con la supervisión de la Inspección Educativa, el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas.