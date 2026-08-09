Interceptada esta madrugada una embarcación con una veintena de migrantes en la playa de La Línea (Cádiz)

Archivo - Playa de Santa Bárbara en La Línea con restos del vertido del OS 35 a 20 de septiembre del 2022 en La Línea (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación en la que viajaban 20 personas de origen magrebí ha sido interceptada en la madrugada de este domingo en las costas de La Línea de la Concepción (Cádiz), según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

La llegada de esta embarcación se produjo sobre las 12 horas de la madrugada en la playa de La Línea, a la altura del chiringuito 'Caramba', según han especificado fuentes del 112. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Cruz Roja para atender a los ocupantes de la patera.

Según han detallado fuentes de la Cruz Roja al 112, la embarcación transportaba a un total de 20 hombres mayores de edad y que ninguno de ellos ha tenido que recibir asistencia sanitaria.