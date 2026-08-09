El exsecretario general de UAGA y su esposa, hallados muertos en su domicilio de Tauste

Imagen de archivo de varios agentes de la Guardia Civil. - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido hallados muertos esta madrugada en el interior de su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste, perteneciente a la localidad de las Cinco Villas. Sus cuerpos presentaban signos de violencia, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

La Guardia Civil está investigando los hechos para determinar las causas y esclarecer lo sucedido a estas dos personas, que formaban un matrimonio.