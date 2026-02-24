Interceptan en Algeciras a un chófer de autobús conduciendo bajo los efectos del alcohol con 25 pasajeros

Archivo - Dos agentes en motos de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) han interceptado al conductor de un autobús que casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para estos profesionales y que circulaba con 25 pasajeros en el interior del vehículo.

Los hechos se produjeron después de que la pasajera de un autobús que se dirigía desde Algeciras hasta el puerto de Tarifa realizase una llamada a la Sala del 092 alertando de que el conductor del vehículo en el que viajaba presentaba "claros síntomas" de encontrarse bajo los efectos de haber consumido alcohol, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De inmediato, efectivos del Grupo de Atestados, a los que se unieron agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC), comenzaron la búsqueda del autocar, logrando localizarlo en la vía de servicio de la carretera a Málaga, ya que la demandante había facilitado todos los datos del vehículo, incluyendo la matrícula y la dirección en la que circulaba.

Tras interceptar el autobús e identificar al conductor, los policías lo sometieron al test de alcoholemia, una prueba que arrojó un resultado inicial de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo permitido para este colectivo profesional es de 0,15. Al ser sometido a una segunda y tercera prueba, el resultado final fue de 0,74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El Ayuntamiento ha explicado que al tratarse de una vía interurbana, cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, los policías locales comparecieron en la Comandancia del Instituto Armado para realizar las diligencias correspondientes.