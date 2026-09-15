Intervenidas más de 9.500 cajetillas de tabaco de contrabando en una semana en el Campo de Gibraltar

Cajetillas de tabaco de contrabando incautadas por la Guardia Civil en un operativo en el Campo de Gibraltar. - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Sección Fiscal y Fronteras de La Línea de la Concepción, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz), ha intervenido un total de 9.580 cajetillas de tabaco en cuatro actuaciones desarrolladas a lo largo de la última semana en la comarca del Campo de Gibraltar

Las actuaciones se han desarrollado dentro de los servicios de vigilancia y control establecidos en la comarca gaditana para la prevención y detección del contrabando de tabaco, detectándose diferentes partidas de tabaco que eran transportadas sin las correspondientes actas y levantando infracciones administrativa de contrabando, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

En la primera de las actuaciones, guardias civiles de la Sección Fiscal y Frontera de La Línea de la Concepción procedieron a la identificación de la conductora de un vehículo de alta gama en cuyo maletero se localizaron un total de 1.080 cajetillas de tabaco carentes de las precintas reglamentarias y procedentes de Gibraltar.

Durante el resto de la semana, los dispositivos establecidos por la Guardia Civil permitieron detectar tres nuevas partidas de tabaco de contrabando, con la intervención de 3.000, 2.500 y 3.000 cajetillas en cada una de ellas.

De este modo, las cuatro actuaciones han permitido retirar de la circulación un total de 9.580 cajetillas de contrabando, con un valor de mercado de más de 20.100 euros.

Estas actuaciones se enmarcan en los servicios que la Guardia Civil desarrolla de manera permanente para la prevención y persecución el contrabando, mediante el establecimiento de controles y dispositivos de vigilancia destinados a detectar tanto el transporte como la introducción y distribución de labores de tabaco que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos.

La Guardia Civil ha señalado que sigue intensificando este tipo de dispositivos con el objetivo de detectar las diferentes vías utilizadas por la organizaciones dedicadas al contrabando y evitar la introducción y distribución ilícita de tabaco.