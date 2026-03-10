Investigado el conductor de una moto por conducción temeraria tras intentar evitar un control en Chiclana (Cádiz)

Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria tras saltarse un control en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y terminar sufriendo un accidente y dejando abandonado el vehículo huyendo del lugar precipitadamente.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el día 8 de febrero, cuando el conductor de una motocicleta al percatarse del establecimiento de un control de tráfico de la Guardia Civil en la carretera A-48, término municipal de Chiclana, realizó un cambio inesperado de sentido circulando en sentido contrario durante varios kilómetros.

Además, el conductor hizo caso omiso a las señales de los agentes que le seguían, poniendo en grave riesgo su propia vida y la de los demás usuarios de la vía, hasta que sufrió un accidente de circulación, abandonando el lugar precipitadamente y dejando la motocicleta.

Por su parte, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz inició la investigación para la identificación y localización del supuesto autor de los hechos, el cual carecía de permiso para conducir motocicletas.

Por ello, ha quedado como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, recogido en los artículos 380 del Código Penal, por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.