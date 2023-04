Investigadores de la UCA buscan voluntarias para un estudio para mejorar la vida de personas con diabetes tipo 2

CÁDIZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del grupo de investigación en Fisiología del Ejercicio, Nutrición y Salud (Exercise Physiology, Nutrition, and Health Research Group - ExPhy) de la Universidad de Cádiz (UCA) están llevando a cabo un programa de intervención de ejercicio físico y dieta para mejorar la salud de personas con diabetes tipo 2 y para el que necesitan voluntarias. Se realizará una valoración clínica del funcionamiento muscular con medición de microbiota intestinal de cada participante.

En una nota, la UCA ha señalado que este proyecto de investigación, coordinado por los profesores Cristina Casals y Jesús Ponce del departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, parte del hecho de que la mayoría de personas que desarrollan diabetes tipo 2 han intentado previamente cambios en el estilo de vida y fracasaron porque no sabían cómo hacerlo o bien lo consiguieron, pero con resultados inconsistentes y el temido "efecto rebote".

Por ello, un equipo multidisciplinar, con endocrinos, nutricionistas, entrenadores personales titulados, enfermeras y médicos rehabilitadores, está llevando a cabo una atención y seguimiento de forma individualizada y gratuita a pacientes con diabetes tipo 2 durante tres meses, aplicando todos sus conocimientos científicos para conseguir una mejora de la salud y una pérdida estable de la grasa corporal.

En este estudio, según ha señalado la UCA, pueden participar tanto hombres como mujeres con diabetes tipo 2, sin embargo, y hasta la fecha, el mayor número de voluntarios son hombres. Por tanto, desde el equipo de la UCA han "animado a todas las mujeres que puedan estar interesadas a que contacten" con ellos.

"El metabolismo de la mujer y los cambios endocrinos en la etapa adulta son muy diferentes al de los hombres, y esto debe ser incluido en los estudios de investigación, de los que luego derivarán un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en el sistema sanitario adecuados y específicos para las voluntarias", han indicado.

En este sentido, la UCA ha explicado que se les realizará una valoración clínica con un análisis de sangre completo, se les examinará el funcionamiento muscular (debido a su papel clave en la captación de glucosa), y se les medirá la microbiota intestinal, ya que también tiene un rol importante en la utilización de la glucosa y en la consecución de la pérdida de peso o de grasa corporal.

"Hay algunas características de las mujeres que dificultan la pérdida de grasa, pese a realizar ejercicio físico y dieta, y es por ello que nuestro grupo está especializado en el abordaje de la mujer pre, peri o post menopáusica", según ha explicado el grupo de investigadores, que ha añadido que "para poder avanzar en la ciencia y mejorar la salud de las mujeres, se nevesitan voluntarias que puedan compatibilizar la participación en el estudio y sus tareas diarias y por ello se tienen diferentes tipos de intervenciones ajustadas a distintos horarios y días".

PERFIL PARA PARTICIPAR COMO VOLUNTARIA

Para poder formar parte de este estudio como voluntaria o voluntario se necesita tener menos de 65 años con diabetes o pre-diabetes, sobrepeso y que la persona esté dispuesta a desplazarse para las pruebas a Puerto Real.

Asimismo, es necesario que las voluntarias no hayan tomado antibióticos orales en los últimos tres meses y que tengan una medicación estable en los últimos seis meses sin cambios grandes de peso. En relación a la medicación, "pueden entrar participantes que no tengan ninguna medicación o bien que se mediquen con pastillas (como Metformina o similar) o inyectables (como Ozempic o similar), aunque en esta fase no se puede incluir a personas que tomen insulina", han explicado.

La UCA ha destacado que este grupo de investigación cuenta con numerosos casos de éxito con participantes que han conseguido mejorar el control de la diabetes e incluso reducir o eliminar la medicación en proceso similares. "La diabetes es una enfermedad silenciosa que si no se trata adecuadamente y a tiempo provoca consecuencias graves, incapacidad y aumenta la mortalidad".