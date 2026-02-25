Investigan a un conductor por circular a 193 km/h en un tramo de la autovía de Chipiona (Cádiz) limitado a 80 km/h

Coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor de un turismo que fue captado en un control de velocidad establecido en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez de la Frontera) circulando a 193 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre de 2025, aunque la Guardia Civil de Cádiz los ha dado a conocer ahora en un comunicado, en el que ha detallado que el control se había establecido en el término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.

El conductor ha sido denunciado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del código penal por conducción temeraria tras ser captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial.

El conductor se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a 12 meses o de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año y hasta cuatro años.