Investigan a un conductor ebrio que circuló 31 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-4 en Cádiz

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un turismo por circular durante 31 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-4, haciéndolo además bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de octubre pero se han dado a conocer ahora por la Guardia Civil, detallando en una nota que fueron los propios usuarios de la vía los que alertaron de esta situación con varias llamadas para informar de ello.

Según los testigos, había un turismo circulando en sentido contrario en la autovía A-4, que une las provincias de Sevilla y Cádiz, en concreto, a la altura del kilómetro 666 en dirección Cádiz pero por los carriles hacia Sevilla.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil llevó a cabo la detención del conductor del vehículo, quien arrojó un resultado positivo en la prueba de detección de alcohol.

Así, se le imputan dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por hacerlo bajo la influencia de alcohol, recogidos respectivamente en los artículos 380 y 379 del Código Penal y castigados con las penas de prisión de seis a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, las mismas fueron entregadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Puerto Real (Cádiz).