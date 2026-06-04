Investigan a una mujer por conducir bajo los efectos del alcohol y chocar con un contenedor de basura en Algeciras

Archivo - Control preventivo de la Policía Local de Algeciras. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha instruido diligencias judiciales contra una conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, tras conducir bajo los efectos del alcohol y chocar contra un contenedor de basuras, causando además diversos daños materiales en el mobiliario urbano al perder el control de su automóvil.

Los hechos se produjeron el pasado domingo 31 de mayo en torno a las 14,40 horas, cuando la sala de telecomunicaciones de la Jefatura recibió el aviso de varios conductores que alertaban sobre la circulación anómala y en zigzag de un turismo, ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Instantes antes de llegar a un conocido establecimiento hotelero de la zona, el automóvil colisionó contra un contenedor de basura ubicado en el margen derecho de la calzada, continuando con la marcha.

Un indicativo del cuerpo policial que patrullaba por las inmediaciones localizó el vehículo en la avenida Juan Pérez Arriete. Allí, los agentes actuantes observaron que la persona que conducía mantenía una trayectoria errática y realizaba "cambios bruscos" de carril, obligando al resto de usuarios de la vía a maniobrar para evitar sufrir una colisión.

A pesar de que los funcionarios policiales activaron las señales acústicas y luminosas del patrullero para requerir la parada del coche, la conductora hizo caso omiso a las indicaciones.

Finalmente, el turismo detuvo la marcha de manera forzosa debido a los graves desperfectos mecánicos causados por los impactos previos en el vehículo, que impidía que pudiera continuar circulando.

Al aproximarse al vehículo accidentado, los agentes comprobaron que su conductora mostraba síntomas evidentes de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, llegando a manifestar a los actuantes que "creía haber golpeado un árbol, pero que no había sido nada".

Ante la sintomatología de la conductora, los agentes de la Unidad de Atestados e Investigación de Siniestros Viales realizaron las correspondientes pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más del doble de la cantidad máxima permitida.

Las diligencias judiciales por la comisión de un delito contra la seguridad vial fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, en funciones de guardia, ante el cual la conductora investigada ha quedado formalmente citada para comparecer y celebrar el correspondiente juicio.

El vehículo implicado fue retirado de la calzada por el servicio municipal de grúa y trasladado al depósito.