Investigan a una mujer que dejó a su perro encadenado en una vivienda desalojada por las inundaciones en Jerez (Cádiz)

Imagen del perro cuya dueña está siendo investigada por maltrato animal. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una mujer por un presunto delito de maltrato animal en la barriada de El Portal, en Jerez de la Frontera, después de de hacerse público un vídeo en el que se veía un ejemplar de pastor belga malinois atado con una cadena en el interior de una vivienda desalojada por las inundaciones.

La propietaria del animal declaró ante la Guardia Civil que en el momento de ser desalojada por las inundaciones se le olvidó que tenía el perro atado en el domicilio, como ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Tras retirar el animal del domicilio, el Seprona comprobó el "lamentable" estado en el que se encontraba con carácter previo a las inundaciones, al tener desnutrición severa, heridas sin atender y parásitos. Es por eso que se solicitó un informe veterinario al técnico municipal del Ayuntamiento de Jerez, que confirmaron estas impresiones, procediendo a la investigación de la propietaria del animal.

Las actuaciones del Seprona se iniciaron en la tarde del pasado 8 de febrero, tras tener conocimiento de la difusión a través de redes sociales de un vídeo en el que se observaba un perro de raza pastor belga malinois encadenado a la reja de una ventana, en el interior de una vivienda anegada por el agua, presentando a simple vista un estado preocupante de desnutrición y cuidados.

Tras localizar a la propietaria del animal, que se encontraba acogida en esos momentos en el domicilio de un familiar de la misma barriada, se pudo comprobar que acababa de recogerlo de la vivienda tras tener conocimiento de la viralización del video publicado.

La Guardia Civil comprobó in situ que el animal presentaba un estado de nutrición del todo deficiente, heridas en diferentes partes del cuerpo, destacando laceraciones sangrantes en el cuello a consecuencia de la cadena que le sujetaba a la ventana.

Por todo ello, el animal fue trasladado al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento, donde se recupera de manera satisfactoria. Tras la revisión de los técnicos veterinarios, se emitió un informe del estado del animal a la Guardia Civil que ha permitido actuar contra la actual propietaria como presunta autora de un delito de maltrato animal, procediendo en la tarde del jueves a su investigación.