Isabel Rodríguez: "Soñamos con una Andalucía que, como en el 92, vaya en línea con la alta velocidad del Gobierno"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha participado este miércoles en el mitin de inicio de campaña del PSOE de Cádiz en el que ha asegurado que "los socialistas soñamos alto y queremos una Andalucía que, como en el 92, vaya en línea con la alta velocidad del Gobierno de España".

García ha trasladado a los socialistas gaditanos "mucho ánimo, fuerza y confianza" recordándoles que "el corazón que late con más fuerza es el del PSOE-A porque el partido no se entiende sin la fuerza socialista y Andalucía no se entiende sin la fuerza del PSOE", según ha trasladado la formación en un comunicado.

"He visto mucho poderío hoy aquí, sé cómo trabajamos los alcaldes, y que habéis sentido cómo se os ha dado la espalda por el sectarismo del presidente de Andalucía", ha señalado.

La portavoz del Gobierno ha recordado que se cumplen cuatro años de la moción de censura que "devolvió la dignidad y la decencia" a España. "Utilizaban el estado para tapar sus delitos, se espiaban entre ellos y engañaban a todos los españoles", ha asegurado.

En su intervención, ha realizado un paralelismo entre los primeros tiempos de la democracia y la transformación "con los gobiernos socialistas", así como el salto a Europa con "la agenda socialista actual", un proyecto de país que "quiere liderar en innovación, tecnología, haciendo frente a los desafíos".

"Hace 30 años la alta velocidad cambió España, modernizó nuestro país, apenas habían pasado seis años de la incorporación a la UE y 15 de la democracia y fue posible porque soñamos alto", ha manifestado.

Rodríguez ha reclamado un Gobierno andaluz "en sintonía con el de España" porque "pasan cosas como que no se ejecutan los planes de empleo si no estamos alineados, pasan cosas como que hay 2.000 millones de fondos que no sabemos que están haciendo, ya que no vemos moverse un euro o pasa que el consejero de Hacienda llegó a decir que subir el SMI iba a provocar que no creciera el empleo, y se puede dar decencia a trabajadores y que baje el paro".

"Se puede afrontar una crisis sin dejar a nadie al lado, protegiendo a los más vulnerables, tuvimos mucho miedo sí pero ahí estaban los alcaldes socialistas y el presidente y trajimos las vacunas, qué hubieran hecho otros con las vacunas, qué han hecho en Madrid con las mascarillas", ha aseverado.

En opinión de la ministra, "este país necesita a los socialistas cuando vienen mal dadas", tras insistir en que "queremos como en el 92 dar la vuelta a este país, la España de mañana no la vamos a conocer los españoles de hoy, porque a pesar de la adversidad estamos siendo atrevidos liderando en Europa un proyecto distinto de sociedad".

Ha sostenido que "estamos en un momento trascendental y si no estamos aquí perderemos el momento, de poner a Andalucía del lado del progreso acompañando el progreso en España".

"Vamos a liderar sectores que ya tienen un anclaje aquí como la aeronáutica, las renovables, soñamos con ser líderes en microchips, España está preparada para eso y más mientras la derecha solo quiere alejar esa perspectiva", ha asegurado, lamentando que la comunidad, "siendo una región líder en la que otras comunidades nos mirábamos" ha "retrocedido", por ejemplo, en industria, "al caer como hace décadas por debajo del 10 por ciento".

Por eso, ha pedido "salir a la calle", porque "el progreso lo lideramos nosotros y necesitamos aquí esa alianza con el Gobierno de España".

Por su parte, la cabeza de la lista socialista por la provincia, Irene García, ha llamado en este pistoletazo de salida a "vivir este momento como la fiesta de la democracia". "A los socialistas nos gustan las campañas que vivimos con ilusión porque es el momento de volverle a mirar a la gente a la cara y comprometernos", ha dicho.

"Para nosotros, los programas importan, las propuestas valen, es nuestro compromiso", apunta para subrayar que "el único patrimonio es nuestra palabra, la herencia que hemos recibido de nuestros mayores".

En consideración de la candidata, "llega el momento de la verdad, aquel en el que demócratas nos sentimos a gusto y la mejor manera es con nuestro voto".

"Vamos a decirle a los sanitarios que no queremos más estatuas sino compromiso para que se incorporen los 8.000 que están en la calle y los 12.000 en puertas", ha subrayado para abundar en que los alcaldes "no hemos tenido el honor de recibir una llamada, ni un céntimo de euro para atender los efectos de la covid".

El socialista Ruiz Boix le ha pedido a la portavoz que lleve un mensaje a Pedro Sánchez del apoyo socialista andaluz porque "estamos orgullosos de nuestro Gobierno". "Hay gente que no sabe que hay elecciones", ha advertido para reclamar a sus compañeros "un trabajo positivo y más intensidad estos 15 días, donde necesitamos la fuerza de la militancia y de los alcaldes que, sin abandonar nuestra responsabilidad, tenemos que volcarnos en la calle para llevar a Juan Espadas a San Telmo".

La secretaria del PSOE de Jerez, Mamen Sánchez, ha señalado el carácter "trascendente" de la campaña porque "están en juego nuestros derechos y libertades, las políticas públicas".

Así se ha dirigido a los 500.000 andaluces socialistas que en diciembre de 2018 "se quedaron en casa" para que "participen y digan no a esa política de desmantelamiento de la sanidad, de listas de espera, de una ley de dependencia que tarda dos años, de cierres de aulas".

La también alcaldesa jerezana ha apuntado que "nuestro deber es contarle a los jóvenes quién hizo que Andalucía tuviera su propia autonomía y no podemos consentir que blanqueen la Violencia de Género".