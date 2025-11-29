IU Cádiz celebrará el martes con los vecinos de Loreto una nueva edición de 'La salud va por barrios'

Imagen del acto que celebrará IU Cádiz ciudad con los vecinos de Loreto que denomina 'La salud va por barrios'. - IU CÁDIZ

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU Cádiz ciudad celebrará el martes, día 2 de diciembre, un nuevo encuentro sobre salud dentro de su iniciativa 'La salud va por barrios', enmarcado dentro de los encuentros que lleva a cabo por distintos barrios de la ciudad.

El evento se realiza de la mano de la Asociación de Vecinos Campo de la Aviación, celebrándose el evento en la sede de esta entidad en la Avenida de la Ilustración.

Estos encuentros, que forman parte del Plan de Trabajo de la formación política en la ciudad, tienen como objetivo debatir y demostrar a la ciudadanía como la salud de los vecinos y las vecinas no sólo está condicionada por la asistencia sanitaria que se recibe, sino por una serie de determinantes sociales, según una nota de este partido.

En ese sentido, el ponente de estos encuentros, Andrés Rabadán, que es epidemiólogo y especialista en salud pública, ha indicado que "estos determinantes sociales de la salud son aquellas circunstancias - económicas, sociales, normativas y políticas - en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y que tienen una influencia determinante, para bien o para mal, sobre la salud".

A su vez, ha seguido explicando, "es reconocido internacionalmente que, si los principales determinantes de la salud son sociales, también deben serlo los remedios", así como ha alertado del impacto de las medidas sobre el entorno (vivienda, educación, trabajo, alimentación) suponen más del 40% del impacto en la salud, y que el sistema sanitario asistencial, aunque importante no llega más allá del 25%".

Ha sostenido Rabadán que "la propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece el principio de salud en todas las políticas, lo que significa que las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud".

Entre ellas alude a "políticas en el marco laboral como minimizar la precariedad laboral, subir el salario mínimo interprofesional, minorar el horario semanal generan salud, así como como tener una vivienda digna y asequible, un mayor nivel educativo".

Por último, la formación ha señalado que "el objetivo de dar a conocer los determinantes de salud en cada barrio en particular y su repercusión en mortalidad, esperanza de vida... es hacer pedagogía y generar propuestas para avanzar, y que la salud no dependa del código postal en el que se viva".