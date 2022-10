IU se compromete a "luchar para lograr el consenso" en torno a un hospital público en la Sierra de Cádiz

CÁDIZ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha reiterado su apuesta por un hospital público en la Sierra de Cádiz que "dé asistencia de calidad, con la garantía de que todos los recursos financieros que se destinen a ello van a repercutir en la mejora de la sanidad pública en la comarca". Así lo ha manifestado la formación política en un encuentro mantenido esta semana en Espera con el Observatorio de Salud Especialistas, Ya, al que acudió la parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, así como alcaldes y concejales de IU en la comarca. La formación se ha comprometido a "luchar para lograr el consenso" en torno a un hospital público en esta zona de la provincia.

Previamente a la cita con la plataforma, Nieto y la dirección provincial de IU Cádiz recogieron las principales demandas de las asambleas locales de IU en la Sierra sobre carencias sanitarias en los diferentes municipios, centradas principalmente en la falta de puntos de emergencia y centros urgencias, la ausencia de puntos de salud mental en la comarca, que obliga a la población en este último caso a tener que acudir a Jerez para recibir atención; la escasez de especialistas y sobre todo, las dificultades para encontrar profesionales sanitarios que quieran acudir a la comarca ante los pocos incentivos que reciben, así como las abundantes quejas de los usuarios por la calidad asistencial en el hospital concertado de Villamartín, según ha recogido la formación en un comunicado.

Durante el encuentro con Especialistas Ya, ambas partes han coincidido en que la existencia de un hospital público en la Sierra de Cádiz solucionaría gran parte de los problemas actuales, "además de que dejaría de desviar dinero público a un hospital privado que, a fin de cuentas, lo que quiere lograr son beneficios económicos porque no deja de ser un negocio", según ha apuntado el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez.

Para Rodríguez, "no es de recibo que una comarca tan extensa, que alberga a 19 municipios, no cuente con un hospital público propio, esta una cuestión imperdonable para los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta y que ahora el Partido Popular no tiene intención alguna de remediar, todo lo contrario, aumenta los conciertos con la privada y deja de destinarle recursos a la sanidad pública".

Por su parte, el presidente del Observatorio de Salud Especialistas, Ya, Antonio Rodríguez, se ha mostrado confiado en que antes de que finalice el actual concierto con el Grupo Pascual en el hospital Virgen de las Montañas de Villamartín en el año 2027, la Sierra pueda contar con un hospital público, bien porque haya llegado a un acuerdo para la compra del Virgen de las Montañas o por la construcción de un nuevo centro.

La parlamentaria andaluza de IU, Inma Nieto, ha mostrado la apuesta de la formación política por lograr que la Sierra cuente de una vez con una atención sanitaria pública de calidad y ha insistido en que "lo razonable" es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) asuma a toda la plantilla que actualmente trabaja en el Virgen de las Montañas.

Nieto, una vez anotadas las demandas, tanto de la plataforma como de los grupos municipales de IU en la Sierra, se ha comprometido a buscar un consenso con el resto de grupos políticos en el Parlamento de Andalucía para propiciar una consignación presupuestaria que permita que, por fin, haya un hospital público en la comarca.

En caso de que este consenso no sea posible, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha indicado que se pondrán en marcha desde el propio grupo, una batería de iniciativas que tengan como finalidad que la Sierra cuente con un hospital público.