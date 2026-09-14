IU critica la inauguración de la unidad de atención a la patología dual de Tarifa (Cádiz) "sin psiquiatras propios"

Jorge Rodríguez en una concentración de sanidad. - IU

TARIFA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha criticado la reciente inauguración de la comunidad terapéutica de atención a la patología dual en Tarifa "sin contar con los profesionales específicos para prestar este servicio".

"No cuestionamos que Tarifa tenga una unidad de patología dual, cuestionamos que la Junta la inaugure sin los profesionales necesarios para garantizar su funcionamiento, porque estamos hablando de personas con problemas de salud mental y adicciones, personas que necesitan seguimiento, estabilidad y atención especializada, y resulta que la Junta pone en marcha este centro sin un psiquiatra titular propio", ha afirmado en una nota Rodríguez.

El dirigente provincial ha apuntado al hecho de que la atención se va a prestar "con profesionales que ya están trabajando en el Campo de Gibraltar, mediante unos turnos rotatorios" y ha incidido en que "hay un dato que lo dice todo, el psiquiatra que atiende un día en Tarifa no volverá a hacerlo hasta pasado casi tres meses", por lo que "esto no garantiza la continuidad asistencial, eso es poner una placa en la puerta y después improvisar cómo se atiende a los pacientes".

Para el coordinador provincial de IU en Cádiz, "la Junta puede inaugurar edificios, hacerse fotos y hablar de proyectos pioneros, pero la salud mental no se atiende con titulares, se atiende con profesionales". Así, ha exigido "una plantilla propia, estable y suficiente para esta unidad, porque si para abrir un servicio nuevo tienes que quitar tiempo y recursos a los profesionales que ya están atendiendo a otros pacientes, no estás reforzando la sanidad pública, estás parcheándola poco a poco".