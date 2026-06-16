IU lleva a Diputación de Cádiz la defensa de la Consejería de Igualdad, el Instituto de la Mujer y de los derechos LGTBI

Archivo - Ramón Galán, portavoz de IU en la Diputación de Cádiz. - IU - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU pedirá este miércoles el respaldo del Pleno de la Diputación de Cádiz a una moción que tiene como objetivo la defensa de las políticas, instituciones y mecanismos puestos en marcha en Andalucía para defender los derechos en materia de igualdad y diversidad, como la Consejería de Igualdad, el Instituto de la Mujer y los derechos de las personas LGTBIQA+.

Según ha explicado en una nota el portavoz de IU en Diputación, Ramón Galán, "coincidiendo con el mes de junio y la celebración de la Jornada del Orgullo y la Diversidad y la reivindicación de los derechos de las personas LGTBIQA+, desde IU no se puede permitir, ni por un solo segundo, que se planteen retrocesos en estos derechos conquistados a través de muchísimos años de lucha por parte de muchísimas personas y muchísimos colectivos, con la derogación de leyes de igualdad y diversidad y la eliminación de políticas públicas feministas".

Galán ha argumentado que esta iniciativa "surge a raíz de las propuestas de determinados sectores de la derecha y la ultraderecha que plantean abiertamente negar o desdibujar el concepto de violencia de género, en contra del consenso internacional, jurídico y científico sobre el reconocimiento de la violencia ejercida contra las mujeres por razón de género".

"En este año 2026 ya son 38 las mujeres asesinadas, por tanto, no caben medias tintas, no caben retrocesos y no caben paños calientes en materia de igualdad y en materia de diversidad", ha afirmado IU, que ha asegurado que "los retrocesos producidos en distintos territorios del Estado donde la ultraderecha ha participado en responsabilidades de gobierno han supuesto el debilitamiento de programas de prevención de las violencias machistas, de educación en igualdad y de atención a las mujeres".