IU lleva a Diputación de Cádiz la necesidad de que la Junta arregle la CA-9027 a la salida de Sanlúcar

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)
IU ha anunciado que llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz de este miércoles una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a estudiar una partida presupuestaria para el arreglo de la carretera CA-0027 (Sanlúcar-Trebujena) en el tramo ubicado a la salida de Sanlúcar de Barrameda, tal y como viene siendo reclamado de manera reiterada por la alcaldesa de la localidad, Carmen Álvarez.
En una nota, el diputado provincial de IU, Ramón Galán, ha insistido en la importancia de que el Gobierno andaluz destine una partida presupuestaria para el arreglo de esta carretera que parte desde Sanlúcar en dirección al tanatorio, hasta conectar con la A-480, que da salida a Jerez, Cádiz y Sevilla, asegurando que se trata de una salida de Sanlúcar "fundamental".
Galán ha apuntado que el vial mencionado se encuentra "en un estado muy deficiente, con gavias sin mantenimiento, ni quitamiedos y que carece de la señalética adecuada, careciendo incluso de señal de acceso al Tanatorio de Sanlúcar".
Asimismo, ha añadido que la CA-9027 constituye "una vía de acceso importante a la ciudad, además, muy cercana al polígono industrial de La Gallarda y de varias industrias agroalimentarias en este enclave, por lo que se trata de una zona de tránsito frecuente de vehículos pesados, lo que hace urgente el arreglo de esta vía".