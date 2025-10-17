IU lleva al Parlamento la urgencia del proyecto de circunvalación de Ubrique (Cádiz) en favor de la seguridad vial

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, interviene en una sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado que ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía por la que insta al Gobierno andaluz a dar prioridad al proyecto de construcción de la circunvalación de Ubrique en pro de la seguridad vial, argumentando que "la reparación de los accesos a Ubrique y, sobre todo, la construcción de su circunvalación, no admiten más demoras".

Según ha indicado IU en una nota, la iniciativa registrada insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a "priorizar y ejecutar con carácter urgente la construcción de la circunvalación de Ubrique, mejorando la A-373 para garantizar la seguridad vial y la adecuada comunicación con las áreas industriales".

Igualmente, insta a "acelerar los trámites administrativos y asegurar la asignación presupuestaria necesaria para iniciar las obras sin más demoras" y finalmente, a "comprometerse a mantener y mejorar de forma continuada las infraestructuras viarias de Ubrique y su entorno, asegurando un desarrollo sostenible y seguro".

"Ya está bien de promesas, de proyectos, cuando estamos hablando de un municipio cuyos habitantes padecen problemas de seguridad vial a consecuencia del estado en el que se encuentran las carreteras que lo circundan y que lo comunican con el resto de municipios", ha afirmado Nieto.

Asimismo, ha lamentado que "esta carencia en infraestructuras condiciona el crecimiento de una industria, la de la piel, que genera mucho empleo, mucho arraigo local, que no puede verse comprometido en su expansión por tener unas infraestructuras viarias tan deficitarias".

En este sentido, ha destacado que Ubrique, con una población de 16.441 habitantes según el INE de 2024, cuenta con unas carreteras que conectan al municipio con sus poblaciones vecinas y zonas industriales, especialmente la A-373, que presentan "un estado deficiente que pone en riesgo la seguridad vial y dificulta el tránsito de personas y mercancías".

Además, ha aseverado que "el tránsito de vehículos pesados por el casco urbano genera situaciones de peligro y accidentes, perjudicando la calidad de vida de la ciudadanía y la competitividad de la industria local", por lo que ha defendido la construcción de una circunvalación que "descongestione el casco urbano, mejore el acceso a los polígonos industriales y asegure una conexión eficiente y segura con las principales vías al ser una necesidad urgente para el municipio".

Finalmente, Nieto ha afirmado que "aunque en 2021 se asignaron partidas para estudios previos, las obras aún no han comenzado, generando incertidumbre y preocupación en la población y el sector empresarial". En este sentido, ha recordado que IU llevó este asunto al Pleno de la Diputación de Cádiz el pasado mes de septiembre y logró el respaldo unánime de todos los grupos a una iniciativa que incluía los mismos términos de esta proposición.