IU pedirá a la Junta información sobre su labor por los afectados del hotel 100% FUN Tarifa (Cádiz)

La portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía y responsable de política institucional de Izquierda Unida (IU), Inmaculada Nieto, ha asegurado que en el próximo periodo de sesiones va a pedir al Gobierno de la Junta que informen de "si han realizado alguna labor en relación a los afectados por el accidente del hotel 100% FUN Tarifa (Cádiz)" y se ha mostrado convencida de que "no se ha hecho nada".

El accidente en el hotel provocado por una deflagración dejó dos personas fallecidas y seis heridas de gravedad y el pasado día 5 de agosto realizó una manifestación para recordar el suceso en su segundo aniversario del mismo.

En declaraciones a Europa Press, la parlamentaria andaluza ha remarcado que en el momento de la aprobación por unanimidad de la Proposición No de Ley (PNL), "los grupos parecían estar muy concienciados con lo que podía pasar si no se tomaba cartas en el asunto". No obstante, Nieto ha lamentado que todos estos gestos eran "de cara a la galería".

Esa PNL incluía medidas concretas a favor de los afectados y familiares y la adopción de medidas extraordinarias de inspección y seguridad en la red de transformadores eléctricos ubicados en Andalucía que pudieran entrañar riesgos para la población.

A pesar de todo esto, la Asociación de Afectados por el Accidente del 'Transformador 29272' en el hotel 100% FUN Tarifa recurrió el caso a inicios del mes de julio "ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Hacienda, Industria Y Energía".

La portavoz de Adelante Andalucía ha asegurado que todos los compromisos aprobados en la PNL en 2017 "han quedado en papel mojado", puesto que "la Junta abandonó el compromiso firmado de asesoramiento jurídico que adquirió con los afectados" y "no se ha realizado ninguna modernización de transformadores similares de Endesa", como se pidió en la propuesta legislativa.

Ante esta situación, Inmaculada Nieto ha insistido en que pedirá "información en próximas sesiones" porque "ni ayuda a las víctimas ni modernización de estos aparatos", por lo que "el riesgo sigue y sería muy negligente que algo similar ocurriera en otras localidades".

Por último, la parlamentaria ha exigido a Endesa que se enfrente a su responsabilidad y ha calificado de "inaceptable" su forma de proceder, "utilizando su poderío para no dar la cara ante este suceso". Nieto ha reclamado al Gobierno andaluz inversiones para que "esto no se repita".