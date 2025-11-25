IU propone al coordinador provincial Jorge Rodríguez como candidato de Por Andalucía para las autonómicas en Cádiz

Archivo - El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, atendiendo a la prensa. - IU - Archivo

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU ha asegurado que ha dado "un paso decisivo" hacia las próximas elecciones autonómicas con la designación de Jorge Rodríguez, actual coordinador provincial de IU Cádiz y exalcalde de Trebujena (2012-2022), como precandidato para encabezar la lista provincial de Por Andalucía.

Según ha indicado en una nota, la Coordinadora Provincial de IU, que ya eligió hace un mes a Jorge Rodríguez como candidato de IU para encabezar las próximas autonómicas por la provincia de Cádiz, entiende que esta propuesta de que Rodríguez represente a la coalición Por Andalucía "reafirma la apuesta de IU por un proyecto sólido, cohesionado y basado en un principio estratégico: la unidad real y efectiva de la izquierda gaditana".

Según la formación política, la elección de Rodríguez responde a "la necesidad de articular una propuesta unitaria más amplia, fuerte y estable que nunca, capaz de representar a la mayoría social de la provincia".

IU ha subrayado que este paso "no es simplemente orgánico, sino profundamente político", ya que la organización entiende que la provincia vive "un momento clave, porque o la izquierda se une de forma robusta o la derecha seguirá avanzando en un territorio especialmente castigado por el paro, la precariedad, la falta de inversión pública y el abandono institucional".

Además, según IU, la Coordinadora ha considerado que Jorge Rodríguez, como perfil con trayectoria municipal, experiencia de gestión y reconocimiento territorial, es visto como la persona con "el liderazgo capaz de tejer esa unidad desde abajo, desde los pueblos y ciudades de la provincia, y con la vocación de sumar a todas las fuerzas del espacio progresista".

El propio Rodríguez ha afirmado que su prioridad será "construir una candidatura que represente a toda la izquierda transformadora en Cádiz, sin exclusiones, desde el respeto a la autonomía de cada organización, pero con la claridad de que la gente nos exige ir juntos".

Para el actual coordinador provincial de IU Cádiz, "en Cádiz, la unidad no es una opción ni una formalidad, es una obligación política y social" y ha añadido que "la izquierda solo será útil si es capaz de ir unida". "Yo asumo ese mandato con absoluta responsabilidad", ha añadido Rodríguez, que ha destacado que su experiencia como alcalde de Trebujena y como coordinador provincial le ha permitido comprobar "cómo la división debilita a la gente trabajadora y fortalece a quienes recortan, privatizan y abandonan los servicios públicos".