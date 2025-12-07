Jerez (Cádiz) 'calienta' cocinas para desplegar sus razones para ser Capital Española de la Gastronomía en 2026

Archivo - Vista del Gallo Azul y toneles de vino en el centro de Jerez de la Frontera - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Jerez de la Frontera obtuvo el pasado 17 de octubre el reconocimiento como nueva Capital Española de la Gastronomía en 2026, tras superar en la final a Antequera (Málaga), y desde el sector hostelero ven esta declaración como una "gran oportunidad" para poner en valor los productos y platos que se cocinan en esta importante ciudad de la provincia de Cádiz.

Para ello, hay ya en el horizonte una amplia programación de actos y acciones con las que celebrar esta capitalidad durante todo el próximo año, más de medio centenar de iniciativas, por el momento, relacionadas con la gastronomía que contarán con el respaldo del tejido social, hostelero y administrativo de la ciudad y que se irán desplegando desde enero y hasta que acabe 2026.

De esa manera lo ha manifestado a Europa Press el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, quien ha puesto en valor la variedad de la gastronomía local, no solo a nivel de productos sino también de establecimientos, al ofrecer al comensal desde tapas típicas en lugares tradicionales como tascas o tabancos, hasta platos de vanguardia de restaurantes con Estrella Michelin como Lu, Cocina y Alma o Mantúa.

"En Jerez se ha comido bien siempre, pero ahora mismo está en un buen momento por la oferta gastronómica que ofrecemos, que es para todas las edades, para todos los bolsillos y para todos los momentos", ha apuntado Alfredo Carrasco al incidir en esa pluralidad de bares y restaurantes.

Su cocina bebe de tradición y también de la influencia de los pueblos y culturas que ha acogido Jerez a lo largo de los siglos. De ahí nacen platos de siempre como la berza jerezana --un potaje de garbanzos con acelgas y otras verduras--, las papas aliñadas, el ajo caliente o recetas de carrillada o rabo de toro emulsionadas con salsas hechas con vinos de Jerez como oloroso o amontillado. También cuenta con postres propios como el tocino de cielo o los pestiños.

Esos han sido los argumentos principales expuestos por la ciudad para alcanzar esa deseada capitalidad de la gastronomía, que va a servir para poner a Jerez "en el punto de mira a nivel nacional e internacional". Es por eso que Carrasco ha apostado por aprovechar esta oportunidad dada para "seguir trabajando y ofrecer, o al menos darle, a las personas que nos visiten lo que se espera". "Queremos seguir sorprendiendo y queremos porque lo queremos, lo necesitamos y porque amamos nuestra tierra", ha aseverado.

Así con todo, ha reconocido que los hosteleros jerezanos "no han inventado nada" pero que han sumado esfuerzos para impulsar esta capitalidad gastronómica ya conseguida, que pone en el mapa a Jerez durante todo un año en torno a su cocina y que supone "un reconocimiento por lo que hemos hecho hasta ahora".

Ante el año de esfuerzo y trabajo que queda por delante, ha abogado por "disfrutar" de este reconocimiento, haciendo hincapié en que además de una "oportunidad" para la ciudad es "una responsabilidad", y que, a partir de ahí, "nos lo estamos tomando y no lo vamos a tomar muy en serio" para "mejorar, seguir creciendo y seguir siendo la ciudad que muchos esperamos que sea" en cuanto a gastronomía y turismo.

Y es que estos dos conceptos están interrelacionados, ya que la cocina de una ciudad puede llegar a ser uno de los alicientes en los que se fijan quienes visitan a otros lugares. "Comer tienes que comer cuando viajas", ha sostenido al respecto, señalando que Jerez ofrece un "amplio catálogo" de establecimientos hosteleros en prácticamente toda la ciudad y con un centro que cuenta con numerosos bares de distintos tipos y precios.

COME, BEBE Y AMA JEREZ

El lema de la candidatura que hizo a Jerez obtener esta capitalidad era 'Come, bebe y ama Jerez', con el que se trataba de evocar la pasión y el disfrute que embarga a todos aquellos que visitan esta ciudad e invitando a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones.

Además, ha puesto en el acento en una de las patas de ese lema, al aseverar que los hosteleros "aman" su trabajo y a esta ciudad, de ahí el empeño puesto en esta declaración.

La intención una vez conseguido este hito es la de permanecer con esa "estrella de campeón" en años venideros, llevándola "en el pecho" para recordar este momento al igual que hace la Selección Española de Fútbol, tanto femenina como masculina, con la estrella sobre el escudo que recuerda que una vez ganaron la Copa del Mundo. Con este símil ha explicado Alfredo Carrasco el sentir de los hosteleros jerezanos con la capitalidad española de la Gastronomía para este 2026, apuntando que una vez obtenida lo de menos es el año en que se obtuvo sino el recuerdo de tenerla y dignificarla para "no defraudar a nadie" y que eso "nos ayude o nos dé las fuerzas y las ganas de seguir para otros tantos años más".

Además, ha argumentado, la cocina se relaciona con el turismo pero también con la cultura, por lo que esta reciente declaración va a servir de impulso para la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, un título al que aspira la ciudad y que vertebra prácticamente todos los eventos hechos y por hacer hasta que se dé a conocer el ganador.

Mientras llega ese momento, la ciudad ya calienta cocinas para mostrar al mundo por qué es en este 2026 la Capital Española de la Gastronomía.