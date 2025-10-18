Jerez (Cádiz) rinde homenaje a Manuel Guerra Periñán dando su nombre a una horquilla del bulevar de San José Obrero

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el homenaje a Manuel Guerra Periñán en San José Obrero. - MANU LOPEZ IGLESIAS / AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido el homenaje que se ha realizado a Manuel Guerra Periñán en San José Obrero con el descubrimiento de la horquilla con su nombre en el bulevar existente en la zona ajardinada de la calle Joaquín Manuel Fernández Cruzado.

El acto ha contado con la asistencia del teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada de Participación Carmen Pina así como de familiares de Guerra Periñán, representantes de la asociación de vecinos 'La Prosperidad' y de numerosas personas que han querido rendir un sentido homenaje a uno de los precursores del movimiento vecinal y uno de los fundadores de la barriada, según ha detallado el Consistorio jerezano en una nota.

La alcaldesa ha señalado que "realizamos este homenaje en este 18 de octubre, a petición de su familia por ser una fecha muy señalada para los Guerra Periñán y es que el patriarca hubiera cumplido este día 98 años, siendo una fecha de encuentro y reunión para la familia".

García-Pelayo ha recordado que este homenaje "fue un compromiso que adquirimos con la Asociación de Vecinos 'La Prosperidad' y que ahora cumplimos después de la petición que nos hicieron para que se reconociera la labor realizada por Manuel, uno de los pioneros del movimiento vecinal de la barriada".

La alcaldesa ha subrayado que "Jerez debe crecer y progresar, pero sin olvidar a quienes han hecho posible que sea la ciudad que es actualmente". En este sentido, ha destacado la figura de Manuel Guerra Periñán, a quien ha definido como "un hombre grande, de extraordinaria generosidad y con una gran visión de futuro".

"Si actualmente el barrio de San José Obrero cuenta con las infraestructuras y equipamientos públicos que tiene, es gracias a él. Si tenemos el CEIP San José Obrero, donde se han formado generaciones de jerezanos, también se lo debemos a su impulso", ha señalado la regidora, quien ha añadido que "estamos a las puertas del centro de barrio, donde está la vida de esta zona".

La alcaldesa ha recordado que Manuel Guerra fue pionero en reclamar el asfaltado y la pavimentación de las calles, así como en exigir que los barrios contaran con infraestructuras dignas y servicios públicos: "Sabía que los jerezanos se merecen lo mejor", ha dicho. "Nos deja un gran legado, una familia unida, y, sobre todo, fue padre de este barrio".

En nombre de la familia, ha tomado la palabra su nieto, Rubén Guerra, quien ha recordado que "su abuelo fue el alma de este barrio". "Hablar de su historia personal es hablar de la historia colectiva de este lugar", ha señalado.

Guerra ha destacado que su abuelo fue "un pilar en las reivindicaciones, en las reuniones, en las manos tendidas". "Fue un hombre comprometido con su gente, con su barrio y con su tiempo. Desde muy joven entendió que el progreso no es tarea de uno solo y que para lograr un lugar mejor hay que implicarse, dar sin esperar nada a cambio, trabajar en silencio y creer firmemente en la dignidad de cada paso dado", ha afirmado.

Manuel Guerra Periñán llegó en la década de los 60 a San José Obrero, participando en la creación de la Asociación de Vecinos así como en diversas mejoras del barrio como la pavimentación de sus calles o la construcción de la actual plaza Teresa de Calcula. En 1977 adquiere un nuevo solar en la calle Santa Jesusa, donde edifica un local que, en el que con el transcurso de los años se celebran zambombas vecinales siendo el germen de lo que este sábado es la Asociación Nuestro Padre Jesús de la Aceptación.

En 1998 se afilió a la Asociación de Vecinos 'La Prosperidad' donde siguió trabajando para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Manuel Guerra falleció en 2019, siendo muy recordado por los miembros de la Asociación y los vecinos de San José Obrero.