Jiménez Barrios dice a PP y Cs que "dejen el paripé" y les recuerda que "no pueden formar gobierno sin el apoyo de Vox"

Publicado 12/12/2018 20:08:20 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha apelado al PP y a Cs para "que dejen de hacer el paripé" con una negociación bilateral de cara al futuro político de Andalucía ya que les ha recordado que "no pueden formar gobierno sin el apoyo de Vox".

En declaraciones a los periodistas al comienzo de un acto en El Puerto de Santa María (Cádiz), Jiménez Barrios ha recalcado que "ahora hay tres fuerzas políticas que tienen que unirse para que PSOE no forme gobierno, por tanto PP y Cs que se reunieron este pasado martes sin la presencia de Vox, no pueden pretender engañar a los ciudadanos y tienen que reconocer que necesitan el apoyo de Vox si no, no pueden formar gobierno".

En este sentido, el que ha sido cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las pasadas elecciones del 2 de diciembre ha reseñado que este miércoles "Vox ya ha alzado su voz y ha dicho que no va a ser ninguneado".

"Ante esta tesitura, el presidente de Cs, Albert Rivera, que viene presumiendo de ser un hombre de centro moderado tiene que descubrirse y decir a los andaluces que para formar un gobierno que desaloje al PSOE de la Junta tiene que conformar una mayoría con un partido ultraderechista como es Vox", ha detallado Jiménez Barrios.

"PP y Cs se han equivocado al negociar únicamente entre ellos de cara a la mesa de la conformación del Parlamento pues si quieren cambiar el gobierno en Andalucía necesitan una mayoría y con ellos solos no tienen aritméticamente números suficientes para ello por lo que tienen que dejar de engañar a los ciudadanos y decirles que la ultraderecha tiene la agenda política andaluza en sus manos", ha agregado.

Continuando esa línea, el todavía vicepresidente de la Junta, ha indicado que Andalucía necesita un gobierno potente y fuerte "y eso lo representa el PSOE", al tiempo que incidido que "cualquier otro país democrático lo que ha hecho aislar a cualquier fuerza que no crea ni en la Constitución ni, en el caso andaluz, en la autonomía".

"Por ello, pedimos responsabilidad al resto de partido para que, por lo que pedimos que no faciliten que la ultraderecha de Vox tenga un sitio desde donde pueda minar y destruir todo lo conseguido", ha añadido.

"Van en contra de todo lo que representa Andalucía pues no solo quieren centralizar la sanidad o la educación y cerrar un ente instrumental como Canal Sur, sino que van más allá quieren acabar con la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Igualdad y Negociación", ha apostillado.

MEMORIA HISTÓRICA

Incidiendo en el aspecto de la memoria histórica, Jiménez Barrios ha señalado que Andalucía "está a la vanguardia de la aplicación de la ley de memoria histórica que un país democrático maduro como el nuestro tiene que hacerlo, con transparencia y sin abrir heridas, pero con el nuevo panorama con Vox, PP y Cs en un futuro gobierno la memoria histórica en Andalucía corre mucho peligro".

"Espero que los ciudadanos sepan trasladarle a esa mayoría que tienen que conformar Vox, PP y Cs que no van a permitir el retroceso en la conquista de unos derechos que han costado tanto conseguirlos", ha concluido.