Joaquín Sabina espera "pasarlo tan bien" durante su pregón como "se pasa en el Carnaval" de Cádiz

Publicado 29/09/2018 15:40:00 CET

CÁDIZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pregonero del Carnaval de Cádiz 2019, el cantautor Joaquín Sabina, ha agradecido su elección para dicha responsabilidad y ha expresado su deseo de "pasarlo tan bien" cuando pronuncie el pregón "como sé que se pasa" en dicha fiesta.

Además, y en un vídeo difundido por el Ayuntamiento de Cádiz, Sabina ha mandado un saludo a los gaditanos, a los que emplaza a escuchar su pregón el próximo 2 de marzo. "Es para mí un honor tremendo y una enorme emoción que me hayan nombrado pregonero del carnaval de Cádiz", ha asegurado.

El cantante ha dedicado unos versos a la ciudad, capital de la provincia que ama y en la que suele pasar los meses de agosto cuando no está de gira, al tiempo que ha afirmado que cuando pronuncie su pregón espera "pasarlo tan bien como sé que se pasa en carnaval".

"Nunca voló tan alto este juglar; nunca tuve un honor tan gaditano; pregonar el jolgorio más pagano; que soñó en su resaca Don Carnal. La Caleta es mi punto cardinado; en estas playas paso mis veranos; antes de que me coman los gusanos; seré un chirigotero universal. Nací en el olivar de Andalucía; he vivido en Madrid, Londres, Granada; pero me enamoré del Carnaval; y me vine a cantarle a la Bahía", ha asegurado el cantante en unos versos que anuncian lo que será su pregón en 2019.