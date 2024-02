José Mercé: "Me ha dado mucha alegría ser Hijo Predilecto. Es lo máximo que puede adquirir un andaluz"

NUEVA YORK, 21 Feb. (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano) -

El cantaor jerezano José Mercé ha asegurado que ha manifestado su alegría por ser nombrado este miércoles Hijo Predilecto de Andalucía, un reconocimiento del que ha dicho es "lo máximo que puede adquirir un andaluz" y que se ha tomado "con mucha emoción y alegría".

José Mercé se encuentra estos días en Nueva York (Estados Unidos) participando en el festival 'Paco de Lucía Legacy', por lo que la llamada del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, para comunicarle este nombramiento la ha recibido de madrugada allí, en torno a las 4,40 horas en la costa este de Estados Unidos, por lo que en un primer momento ha pensado que se trataba de "una broma", como ha reconocido en palabras a Europa Press.

"En principio creía que era broma. A las 4.40 horas de la madrugada que te llamen y que te digan que te hacen Hijo Predilecto de Andalucía... Se pone el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y yo le digo, oye, déjate ya de cachondeo, dejadme dormir", ha relatado con humor desde su hotel de Nueva York, para añadir que fue entonces cuando Moreno le dijo "José, José, que soy el presidente de verdad".

Así, ha continuado explicando que cuando ha reconocido la voz del presidente andaluz sus palabras le han dado "mucha alegría" porque, en su opinión, "como andaluz es lo máximo que te pueden dar".

Mercé ha recordado que ya cuenta con la Medalla de Andalucía desde 2010 y que no se esperaba este título de Hijo Predilecto pero que estos reconocimientos "vienen cuando vienen y la verdad me encanta, me siento muy orgulloso".

Según el cantaor, nunca ha trabajado para obtener premios como este y es de los que piensa que los reconocimientos "los tienen que dar cuando uno está vivo", además de asegurar que "no trabaja pensando en que te van a dar un premio ni de esas cosas" por lo que este título ha sido "un broche de oro" a estos días en que está participando en las celebraciones por el décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía.

"Estoy ahora mismito que se me ha quitado el sueño, se me ha quitado todo", ha bromeado, en alusión a la multitud de llamadas y mensajes que ha recibido durante la madrugada neoyorquina, algo más de siete horas menos que en España.

Como ha reseñado la Junta de Andalucía sobre José Soto Soto, conocido artísticamente como José Mercé, es una de las voces flamencas más reconocidas y reconocibles del siglo XXI a nivel nacional e internacional y uno de los artistas más queridos por el público.

Nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), forma parte de una saga de cantaores gitanos como su bisabuelo Paco de la Luz, su tío Manuel Soto Monje y su primo Vicente Soto Sordera. Tras sus inicios en 'El Tablao' en Cádiz, donde compartió carteles con Rancapino o la Perla de Cádiz, se marcha a Madrid para grabar su primer disco acompañado por dos leyendas de la guitarra: Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.

Además de sus 15 discos y el millón de copias vendido de sus obras, ha trabajado en la compañía de Antonio Gades, participando en las películas de Carlos Saura 'Flamenco' y 'Bodas de Sangre'. Gracias a su disco 'Verde Junco' comienza a tener el reconocimiento del público de la crítica, ganando además el XI Concurso Nacional de Arte Flamenco de 1985, celebrado en Córdoba. Cuenta con cuatro discos de platino y dos de oro, destacando 'Aire' (2000), con el que logró la doble distinción de platino.

Casado y padre de dos niñas, se retiró temporalmente de los escenarios tras el fallecimiento de su hijo Curro con tan sólo 14 años, aunque volvió con más fuerza que nunca con el disco 'Del Amanecer...', producido por Vicente Amigo. Innovador, atrevido, valiente, arriesgado en su música y en las fusiones, fue el primer cantaor gitano en actuar en el Teatro Real de Madrid.

En su trayectoria existen decenas de colaboraciones con artistas como Tomatito, Eva La Yerbabuena o Alejandro Sanz y versiones de temas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Joaquín Sabina e incluso del Himno de Andalucía, tierra de la que es abanderado. En los últimos años ha ganado aún más popularidad gracias a sus colaboraciones en los programas de televisión 'La Voz' o 'Tierra de Talento'.

Medalla de Andalucía desde 2010, Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz desde 2005, Embajador de Andalucía, Premio Ciudad de Jerez 2013, Taranto de Oro, miembro de la Real Academia de San Dioniosio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, Premio Odeón al mejor artista flamenco, premio 'Compás del Cante' 2016, premio El Público a la trayectoria y premio Masters of Mediterranean Music por el Berklee College of Music..., sus galardones y reconocimientos son múltiples, aunque Mercé siempre lleva a gala que el mejor de sus premios es el cariño del público y haber versionado el himno de su Real Madrid.