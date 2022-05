Juanma Moreno destaca que con el PP "Jerez (Cádiz) avanza" y recuerda que la Junta ha invertido 72 millones

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A en las próximas elecciones autonómicas del 19J, Juanma Moreno, ha destacado el compromiso "firme y determinante" del Gobierno andaluz con Jerez, "que había sido olvidada durante mucho tiempo". Así, ha recordado que durante esta legislatura se han invertido 72 millones y ha añadido que "con el PP Jerez avanza".

En su intervención durante el acto de presentación de los 109 candidatos del PP al Parlamento andaluz, Juanma Moreno ha recordado cuando venía de candidato a Jerez y le preguntaban "por qué el helicóptero del 061 no podía estar todo el año".

Además, ha señalado que también se ha hecho un plan de modernización del hospital y una reforma de los centros de salud, "que hacía décadas que no se le metía ni un euro".

Moreno ha señalado que es el presidente de la Junta, "a pesar de la pandemia", que más ha visitado institucionalmente la provincia de Cádiz y Jerez "en la historia, más que todos los presidentes anteriores socialistas".

Así, ha recordado que en una de las primeras visitas se encontró una manifestación en la Real Escuela de Arte Ecuestre "porque no cobraban las nóminas, una vez, como en tantos organismos que gestionaba la anterior administración socialista con números rojos, no cuadraban las cuentas o pérdidas millonarias". "Esa institución tan importante que estaba abandonada ya ha sido recuperada en términos económicos y de esplendor".

Juanma Moreno también ha recordado la inversión en el Museo del Flamenco, que ya no tiene marcha atrás, así como la rehabilitación de las viviendas de la Constancia y la Asunción. "Y por supuesto las ELA, porque hablar de Jerez es hablar de las ELA, que no tenían un respaldo financiero, estaban vetadas y que por cierto, muchos de los que ahora se llevan todo el día visitándolas votaron que no a esa reforma que da más recursos para sus vecinos".