La Junta avanza en la licitación de las obras de la nueva UCI del Hospital de Puerto Real (Cádiz), paralizadas en 2025

Archivo - La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una visita al Hospital Universitario de Puerto Real para comprobar el estado de las obras de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Las obras de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, afronta estos días sus últimos trámites de licitación, cuyo plazo para presentar ofertas finaliza el 17 de septiembre.

Este proyecto, que se inició en 2024 y quedó paralizado un año después, en 2025, ha vuelto a ponerse en marcha este verano por un importe de licitación de 7,5 millones de euros, con IVA, según la página de licitaciones de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

El último trámite realizado, y publicado este viernes 4 de septiembre, es el anuncio de documentación relativa a resolver preguntas emitidas por las empresas interesadas en la licitación de esta obra, y que aborda cuestiones como la configuración actual de algunas de las instalaciones del Hospital o si corresponde a la empresa contratista asumir el abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como las tasas correspondientes a la licencia de obras, en relación a las actuaciones contempladas en la licitación al tratarse de la reanudación de una obra ya iniciada en 2024.

En la documentación se recoge que las obras están confinanciadas en un 85% con los Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y la duración prevista de los trabajos es de 20 meses. En 2024 se iniciaron las obras de construcción de la nueva estructura de la UCI, que buscaba facilitar la ampliación de la superficie en la terraza y de la planta superior de la anterior UCI.

Estas quedaron paralizadas durante 2025 y desde entonces, sindicatos médicos y partidos políticos han pedido la reanudación de este proyecto. La delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, defendía entonces que estas nuevas instalaciones iban a suponer "un salto cualitativo" del servicio, dotado de un espacio claramente definido para cada tipo de atención crítica y asegurando "una mayor eficiencia" en el cuidado de los pacientes.