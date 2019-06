La Junta da por "prácticamente extinguido" el incendio de la fábrica Indorama en San Roque

Publicado 25/06/2019 20:12:18 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha señalado que el incendio producido en la tarde de este martes en la empresa Indorama, en el término municipal de San Roque (Cádiz), está "prácticamente extinguido y está perfectamente acotado". En este sentido, ha anunciado que la Junta desactiva ya el Plan de Emergencia Exterior activado a las 16,45 horas.

En declaraciones a los periodistas, Mestre ha indicado que durante el transcurso del siniestro se han atendido a cuatro personas por inhalación de humo. Asimismo, ha destacado la labor de los servicios que han actuado en el siniestro, así como del Consorcio Provincial de Bomberos.

En cuanto a la calidad del aire, la delegada de la Junta ha señalado que en los controles que se han hecho hasta ahora no hay atisbo de contaminación. "Lógicamente hay una situación diferente en la atmósfera, pero a priori los controles que se han hecho no dan señal de contaminación": no obstante, según ha indicado, "cuando todo termine se hará una valoración también de las aguas".

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha señalado que en el incendio han trabajado dotaciones de los parques de Guadacorte, Algeciras, La Línea, San Roque, Cádiz, Chiclana y Jerez, con el refuerzo de El Puerto de Santa María. Además, junto a los bomberos de los siete parques también han trabajado efectivos de la propia planta de Indorama y de Cepsa.

Así, cinco líneas de agua han controlado el fuego y han evitado su propagación a la nave cercana y a la zona de contenedores y almacenamiento. La columna de humo, visible durante horas, se ha tornado gris y las gotas de vapor procedentes de la extinción confirman el control.