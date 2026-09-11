La Junta destaca el compromiso con el emprendimiento en la provincia de Cádiz

Inmaculada Olivero en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Chiclana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha realizado una visita institucional al Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Chiclana de la Frontera, donde ha destacado "el compromiso firme de la Junta con el impulso al emprendimiento y al tejido empresarial".

Según ha explicado la Junta, la visita se enmarca en la recién estrenada competencia sobre las políticas de emprendimiento, con el objetivo primordial de visibilizar el apoyo institucional del Gobierno andaluz y su empeño personal en potenciar el desarrollo empresarial de la provincia.

Durante su recorrido por las instalaciones del centro, ubicado en el Polígono Industrial Pelagatos, la delegada ha podido comprobar de primera mano la labor diaria que desempeña el equipo técnico de Andalucía Emprende en la localidad.

En este sentido, Inmaculada Olivero ha querido remarcar el valor de esta nueva etapa. "Mi empeño personal y el de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía es estar al lado de quienes crean riqueza y empleo, impulsando aún más si cabe el desarrollo emprendedor y empresarial de nuestra provincia desde la cercanía y el apoyo constante", ha afirmado.

Además, según ha indicado la Junta, durante el encuentro se ha puesto en valor la trayectoria y el impacto del CADE de Chiclana, un recurso clave que ha contribuido activamente a la constitución de 867 empresas en la localidad en los últimos cuatro años, generando más de 900 empleos asociados y movilizando una inversión superior a los 5,3 millones de euros en los últimos años.

Finalmente, ha señalado que la visita ha servido para destacar la mejora continua de las infraestructuras del centro, unas instalaciones modernas distribuidas en dos plantas que cuentan con despachos, salas de reuniones y espacios formativos financiados a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI).

Entre los servicios más destacados que ofrece el centro de forma totalmente gratuita se encuentra el servicio de alojamiento empresarial, diseñado para facilitar un espacio físico dotado de los recursos necesarios donde los nuevos emprendedores pueden consolidar y arrancar sus iniciativas con garantías de éxito.

Según ha indicado la delegada territorial de Universidad, con actuaciones como ésta, la Junta de Andalucía "refrenda su apuesta por descentralizar los recursos de apoyo al talento local, consolidando a los CADE como herramientas indispensables para dinamizar la economía municipal y provincial".