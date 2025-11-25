La Junta llama en Cádiz a no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, preside el acto de lectura de manifiesta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este martes, donde ha llamado a no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres y en el que la alumna del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz, Marta Nuche, de cuarto de ESO ha sido la encargada de iniciar la lectura de un manifiesto.

En una nota, la Junta ha recordado que la campaña institucional de este año, promovida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, bajo el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes', "contrapone las violencias más evidentes con otras que pueden pasar inadvertidas, dando visibilidad a todas esas formas de violencia de género que se disfrazan de amor o celos".

Asimismo, ha asegurado que desde el Gobierno andaluz se sigue trabajando permanentemente, "desplegando importantes esfuerzos en materia de sensibilización contra la violencia de género destinados a adolescentes y jóvenes en Andalucía, donde la educación es una herramienta fundamental". "El final de la violencia machista será la mayor conquista social compartida por hombres y mujeres", ha añadido.

Tras el inicio del manifiesto por parte de la alumna Marta Nuche, ha tomado la palabra la coordinadora provincial de IAM, Blanca Merino, finalizando posteriormente la lectura el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón.

Al acto han asistido varios delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, de la Diputación Provincial, asociaciones de mujeres de Cádiz y una representación de alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) de tercero y cuarto de ESO, entre otros invitados.

Además, la Junta ha señalado que en el marco de las actividades organizadas con motivo del 25N la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz acogerá el próximo viernes 28 la tercera edición de las Jornadas Provinciales en el Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género.

La iniciativa que se celebrará esta semana en las ocho provincias andaluzas, está organizada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Según ha explicado la Junta, estas jornadas tienen como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana , la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.