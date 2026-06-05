La Junta mantiene cerrada al baño la playa de Levante en La Línea (Cádiz) por no cumplir los estandares de calidad

Archivo - Playa de Levante de La Línea en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha comunicado al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), tras las muestras analizadas en las últimas horas, que no autoriza la reapertura del litoral de Levante, después de que los análisis realizados el miércoles arrojaran resultados positivos relacionados con vertidos, por lo que no cumple con los estándares de calidad requeridos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, además, los técnicos han tomado nuevas muestras este viernes, cuyos resultados no se conocerán hasta la próxima semana, cuando se decidirá si se mantiene o se levanta la restricción.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Línea ha trasladado a la Junta informes de Arcgisa en los que se certifica la adopción de medidas correctoras para evitar nuevos vertidos tras los trabajos realizados en la conexión del colector de Levante.

El equipo de gobierno ha pedido "disculpas" a los usuarios afectados por una situación que coincide con el inicio de la temporada de playas, ha mostrado su "comprensión por el malestar" generado entre vecinos y visitantes y ha asegurado que "seguirá trabajando para minimizar las consecuencias de este cierre y favorecer la reapertura de la playa tan pronto como las autoridades sanitarias lo permitan".

Finalmente, ha insistido en que se están adoptando todas las medidas necesarias para corregir la incidencia detectada y recuperar cuanto antes la normalidad en el litoral de Levante.