La Junta realiza un cribado en Conil (Cádiz) al que se presentan el 38% de los citados y detecta seis positivos

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha realizado este miércoles un cribado poblacional en Conil de la Frontera (Cádiz) al que fueron citadas 400 personas, siendo finalmente la participación del 38,25% sobre los citados. Así, de las 153 pruebas realizadas se han detectado seis casos positivos, según han indicado desde la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que Conil es el municipio de la provincia que presenta actualmente la mayor tasa de incidencia, con 1.058,2 casos por 100.000 habitantes, lo que podría hacer que fuera propuesto para su cierre en la reunión de este miércoles del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública.

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Conil, María del Carmen Mendoza, ya mostró este martes su preocupación por la alta tasa de contagio. En esta línea, reiteró que tanto la corporación municipal como el sector empresarial están "muy preocupados" por la decisión que pueda tomar la Junta de Andalucía, ya que "muchas familias se llevan todo el año trabajando y sería un varapalo" para la economía de la localidad.

Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ha pedido a la Junta de Andalucía tomar "otras medidas antes que un cierre perimetral" porque el contexto actual "nada tiene que ver con el de hace seis meses", y ha añadido que "cerrar sería caótico para Conil" porque "ahora mismo hay miles de personas trabajando" después "de toda la pandemia" en la que "muchísimas personas no han podido trabajar".

No obstante, ha reconocido que "si hubiese algún problema de salud", él mismo "sería el primero en pedir ese cierre perimetral", pero "no hay ningún problema grave de salud ni en Conil ni en la provincia", y ha citado al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que "dice que ya no se tiene que hablar de la tasa de incidencia acumulada, sino que hay que hablar de otro tipo de cuestiones más relacionadas con la presión asistencial".

En este sentido, ha recordado que "la tasa de incidencia se toma en base a los 23.000 habitantes que Conil tiene en el censo, pero ha habido picos de visitantes, sobre todo los fines de semana, en torno a 70.000 personas, y nada tiene que ver esa tasa de incidencia con la cantidad de personas que ahora mismo está disfrutando de Conil".