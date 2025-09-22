La Junta señala que el plan funcional para el nuevo hospital de Cádiz se actualizó en agosto y que están "preparados"

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha manifestado que la Junta de Andalucía "ya estaba trabajando para ir avanzando" en que el nuevo hospital de Cádiz "sea una realidad lo antes posible". En este sentido, ha señalado que el Servicio Andalucía de Salud tiene el plan funcional actualizado, con una última versión en agosto de este año, por lo que "estamos totalmente preparados".

"Una vez que ya el Gobierno central ha desbloqueado esto, que nos ha hecho perder bastante tiempo, la maquinaria ya está puesta en marcha para que este hospital sea una realidad cuanto antes", ha incidido la consejera en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha añadido que el Gobierno de la Junta de Andalucía "tiene muy claro que se ha desbloqueado" la cuestión de los suelos, "que el Gobierno central que tenía bloqueado esa cesión del suelo lo ha desbloqueado y --la Consejería-- ya se estaba trabajando para ir avanzando y para que ese hospital sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta que se tardan entre diez y 12 años en construir una gran infraestructura sanitaria como es un hospital". "El plan funcional está actualizado en agosto de este año, nosotros estamos totalmente preparados", ha asegurado.

En cuanto a la inclusión de una primera partida en los próximos presupuestos de la Junta, la consejera ha señalado que están "trabajando en ello y posiblemente sí se pueda incluir algo". "Estamos trabajando en ello precisamente porque entendemos esa necesidad de ese hospital que fue prometido hace muchos, y entendemos que necesitamos ampliar los espacios para atender a la población con una mayor confortabilidad", ha manifestado.