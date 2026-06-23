La Junta trabaja en dar "seguridad jurídica" a chiringuitos de Cádiz tras la sentencia sobre su desmontaje

Archivo - Playa de la Caleta de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado que trabaja, dentro de la legalidad vigente, para ofrecer "seguridad jurídica" al sector de los empresarios de la costa de Cádiz, un sector que forma parte de la oferta turística y económica de Andalucía y que genera empleo y actividad en los municipios costeros durante buena parte del año.

En un comunicado ha señalado que respeta y acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se refiere a unos expedientes concretos de una veintena chiringuitos de las playas de Rota y Tarifa, en la provincia de Cádiz, por los que se anulan la modificación de la concesión de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año, estimando así el recurso interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

A pesar de esto, desde la Junta se ha asegurado que, en ningún caso, esto supone una revisión generalizada de todas las autorizaciones existentes en el litoral gaditano.

La resolución pone de manifiesto "una discrepancia de criterio" que viene produciéndose "desde hace años entre la Junta y la Demarcación de Costas sobre la permanencia de determinadas instalaciones", donde la administración andaluza "siempre ha defendido que es posible compatibilizar la protección del litoral con la actividad económica y el empleo cuando existe respaldo técnico suficiente y se cumplen todas las garantías ambientales".

Es por eso que ha indicado que siguen analizando el alcalde de la sentencia y trabajando para garantizar la actividad económica.

La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha coincidido con la Junta en que esta situación se debe a "un problema fruto del enfrentamiento entre dos administraciones", lo que está generando que sean ellos los que "están pagando" esta falta de entendimiento.

No obstante, el presidente de Aecca, Antonio Guerrero, ha mostrado su confianza en que esta situación pueda ser revertida tras la reunión que mantendrán el 2 de julio con el secretario de Estado de este Ministerio, de quien espera tenga "una postura más receptiva y "escuche a los que de verdad sabemos cómo son los chiringuitos, cómo es la playa, que somos los que estamos los 365 días del año peleando en la playa".