'Kichi' sobre las autonómicas: "No es una condición ir junta la izquierda para tener un buen resultado electoral"

CÁDIZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', sobre la posibilidad de que Adelante Andalucía concurra a las siguientes elecciones autonómicas en solitario o en coalición, ha afirmado que "no es una condición sine qua non ir junta la izquierda para tener un buen resultado electoral". No obstante, ha añadido que "al mismo tiempo también es una prioridad frenar a la extrema derecha".

En una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, González ha dejado claro sin embargo que no forma parte de ningún órgano de Adelante Andalucía, ya que se centra en su ciudad como alcalde.

Aún así, ha afirmado que cree que están "generando un espacio bonito y necesario, de obediencia andaluza, a la izquierda del PSOE, que se merece también la posibilidad de tener una representación electoral allá donde sea posible".

"Lo que estamos construyendo es un partido andalucista de izquierda, progresista, ese es el espacio que está construyendo Adelante Andalucía en un momento complicado en medio de un contexto de pandemia, donde no te puedes reunir con la gente y es difícil, pero ese es el camino", ha manifestado González.

En este sentido, ha incidido en la idea de que los problemas de Andalucía no se solucionan en Madrid porque no hay representación política que anteponga el interés de esta tierra a las siglas de su partido, lo cual es algo que hay que solucionar el tener en Madrid a gente que nos represente de verdad".

González ha descartado su paso a Adelante Andalucía a nivel regional porque ha asegurado que es "eminentemente municipalista". "Me gusta hacer política pegada al territorio, lo he hecho toda mi vida siendo militante de base y en otro lugar estaría desubicado", ha concluido.